Ночная атака на Киев: в КГВА уточнили информацию о последствиях обстрела

Об этом сообщает глава Киевской городской военной администрации Сергей Попко .

В Деснянском районе

Погибли 3 человека, из них 2 детей (возраст 5-6 и 12-13 лет), 7 госпитализированы, еще двоим помощь предоставлена на месте.

В жилом доме выбиты окна и двери, взрывной волной сорвало балкон, а также:

— зафиксировано падение обломков на детскую поликлинику;

— обломками повреждены две школы – выбиты окна и двери;

— обломками поврежден участковый пункт полиции;

— в результате падения обломков на детский сад взрывной волной вынесло окна.

Днепровский район

3 пострадавших, 2 из них госпитализированы, в одном из домов жилого сектора в результате падения горящих обломков возникло сильное задымление, взрывной волной выбило окна. Кроме этого:

— зафиксировано падение обломков на административное здание;

есть поврежденные припаркованные автомобили, несколько единиц транспорта сгорели;

— зафиксировано падение обломков во дворах домов, на проезжей части, зеленых зонах.

Дарницкий район

Информация о пострадавших в настоящее время отсутствует. В одном из домов жилого сектора из-за падения обломков взрывной волной выбило окна. Также:

— поврежден трубопровод горячего водоснабжения;

— падение обломков на нежилое здание, зафиксировано разрушение на первом этаже;

— зафиксировано падение обломков во дворах домов на проезжей части.

В Киеве по уточненным данным в результате вражеских ракетных обстрелов в ночь на 1 июня среди трех погибших — один ребенок. Число травмированных составило 10 человек, в том числе и ребенка.