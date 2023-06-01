Ночная атака на Киев: в КГВА уточнили информацию о последствиях обстрела

Об этом сообщает глава Киевской городской военной администрации Сергей Попко.
В Деснянском районе
Погибли 3 человека, из них 2 детей (возраст 5-6 и 12-13 лет), 7 госпитализированы, еще двоим помощь предоставлена на месте.
В жилом доме выбиты окна и двери, взрывной волной сорвало балкон, а также:
— зафиксировано падение обломков на детскую поликлинику;
— обломками повреждены две школы – выбиты окна и двери;
— обломками поврежден участковый пункт полиции;
— в результате падения обломков на детский сад взрывной волной вынесло окна.
Днепровский район
3 пострадавших, 2 из них госпитализированы, в одном из домов жилого сектора в результате падения горящих обломков возникло сильное задымление, взрывной волной выбило окна. Кроме этого:
— зафиксировано падение обломков на административное здание;
есть поврежденные припаркованные автомобили, несколько единиц транспорта сгорели;
— зафиксировано падение обломков во дворах домов, на проезжей части, зеленых зонах.
Дарницкий район
Информация о пострадавших в настоящее время отсутствует. В одном из домов жилого сектора из-за падения обломков взрывной волной выбило окна. Также:
— поврежден трубопровод горячего водоснабжения;
— падение обломков на нежилое здание, зафиксировано разрушение на первом этаже;
— зафиксировано падение обломков во дворах домов на проезжей части.
В Киеве по уточненным данным в результате вражеских ракетных обстрелов в ночь на 1 июня среди трех погибших — один ребенок. Число травмированных составило 10 человек, в том числе и ребенка.
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