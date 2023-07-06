Ночная атака на Днепропетровщину: известно на утро 6 июля

Сегодняшняя ночь была тревожной для всей Днепропетровской области. Воздушные силы сообщали о запуске вражеских беспилотников и ракет.

Пока известно, что один беспилотник был сбит нашими знаменитыми ПВО. Однако не обошлось без разрушений в Никопольском районе, сообщает глава ДнепрОВА Сергей Лысак.

Ночью агрессор трижды ударил по Никопольщине. Целил из тяжелой артиллерии по самому Никополю и Красногригорьевской громаде.

Обошлось без пострадавших. Повреждены частный дом, 2 хозяйственные постройки, линия электропередач.

Читайте также:

Українська Русский

Автор: