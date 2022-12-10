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  • Ночь в Днепропетровской области прошла под обстрелы тяжелой артиллерии: есть пострадавшие

Ночь в Днепропетровской области прошла под обстрелы тяжелой артиллерии: есть пострадавшие

Сегодня 08:31
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Сегодня ночью россияне снова обстреляли Никопольщину.

Новости Днепра про Ночь в Днепропетровской области прошла под обстрелы тяжелой артиллерии: есть пострадавшие

Били из тяжелой артиллерии по двум громадам – Никопольской и Марганецкой.

Об этом сообщил Валентин Резниченко, глава Днепропетровской ОВА.

Больше всего досталось Никополю. Там ранены четверо пожилых людей. Супругов спасатели достали из горящей квартиры. Медики оказали им помощь. Муж и жена лечатся дома. Еще два человека – 72-летний мужчина и 86-летняя женщина – госпитализированы с минно-взрывными травмами. Состояние средней тяжести.

В городе повреждены 11 многоэтажных и частных домов.

Новости Днепра про Ночь в Днепропетровской области прошла под обстрелы тяжелой артиллерии: есть пострадавшие

Новости Днепра про Ночь в Днепропетровской области прошла под обстрелы тяжелой артиллерии: есть пострадавшие

Российские снаряды повредили и детский сад, административное и офисное здания, автомойку, автостоянку, несколько автомобилей, газопровод и линии электропередач.

Новости Днепра про Ночь в Днепропетровской области прошла под обстрелы тяжелой артиллерии: есть пострадавшие

Новости Днепра про Ночь в Днепропетровской области прошла под обстрелы тяжелой артиллерии: есть пострадавшие

В других районах ночь была тихой – без тревог и чрезвычайных ситуаций. И на эту минуту спокойно, – отметил Валентин Резниченко.

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Новости Днепра про Ночь в Днепропетровской области прошла под обстрелы тяжелой артиллерии: есть пострадавшиеУкраїнська Новости Днепра про Ночь в Днепропетровской области прошла под обстрелы тяжелой артиллерии: есть пострадавшиеРусский

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