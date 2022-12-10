Ночь в Днепропетровской области прошла под обстрелы тяжелой артиллерии: есть пострадавшие

В других районах ночь была тихой – без тревог и чрезвычайных ситуаций. И на эту минуту спокойно, – отметил Валентин Резниченко.

Российские снаряды повредили и детский сад, административное и офисное здания, автомойку, автостоянку, несколько автомобилей, газопровод и линии электропередач.

Больше всего досталось Никополю. Там ранены четверо пожилых людей. Супругов спасатели достали из горящей квартиры. Медики оказали им помощь. Муж и жена лечатся дома. Еще два человека – 72-летний мужчина и 86-летняя женщина – госпитализированы с минно-взрывными травмами. Состояние средней тяжести.

Били из тяжелой артиллерии по двум громадам – Никопольской и Марганецкой.

Каменской бодибилдер стал абсолютным чемпионом Украины Во Львове прошел Чемпионат Украины по бодибилдингу. В соревнованиях участвовало более 100 спортсменов. просмотров

В Днепропетровской области пенсионер спас лебедя Житель Криничок спас лебедя, застрявшего на местном пруду. Об этом сообщили в Криничанской территориальной громаде. просмотров

ВСУ нанесли оккупантам потери в Луганской области и атаковали вражескую технику, — Генштаб Украинские военные нанесли врагу серьезные потери, поэтому в оккупированную Кадиевку (Луганская область) были доставлены до 50 раненых наемников из частной военной кампании. просмотров

В Днепре двое вооруженных мужчин в балаклавах ворвались в аптеку В Днепре на улице Байкальской в аптеку ворвались двое незнакомых мужчин в балаклавах и угрожая оружием потребовали от продавца отдать деньги из кассы. просмотров