Ночь в Днепропетровской области прошла под обстрелы тяжелой артиллерии: есть пострадавшие

Били из тяжелой артиллерии по двум громадам – Никопольской и Марганецкой.
Об этом сообщил Валентин Резниченко, глава Днепропетровской ОВА.
Больше всего досталось Никополю. Там ранены четверо пожилых людей. Супругов спасатели достали из горящей квартиры. Медики оказали им помощь. Муж и жена лечатся дома. Еще два человека – 72-летний мужчина и 86-летняя женщина – госпитализированы с минно-взрывными травмами. Состояние средней тяжести.
В городе повреждены 11 многоэтажных и частных домов.
Российские снаряды повредили и детский сад, административное и офисное здания, автомойку, автостоянку, несколько автомобилей, газопровод и линии электропередач.
В других районах ночь была тихой – без тревог и чрезвычайных ситуаций. И на эту минуту спокойно, – отметил Валентин Резниченко.
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