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Ночь оказалась очень беспокойной для жителей Никополя: подробности

Сегодня 09:00
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Дважды за ночь оккупанты били по городу.

Новости Днепра про Ночь оказалась очень беспокойной для жителей Никополя: подробности

Об этом сообщил глава ДнепрОВА Сергей Лысак.

Россияне обстреляли Никополь из тяжелой артиллерии.

Повреждены церковь и частное предприятие. Побиты 9 жилых домов, хозяйственная постройка и линии электропередач. Люди целые.

Атаковал враг область и беспилотником. Но военные из ПК «Схід» его приземлили. Сбили «Шахед».

Новости Днепра про Ночь оказалась очень беспокойной для жителей Никополя: подробности

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Новости Днепра про Ночь оказалась очень беспокойной для жителей Никополя: подробностиУкраїнська Новости Днепра про Ночь оказалась очень беспокойной для жителей Никополя: подробностиРусский

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