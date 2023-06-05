Ночь оказалась очень беспокойной для жителей Никополя: подробности

Атаковал враг область и беспилотником. Но военные из ПК «Схід» его приземлили. Сбили «Шахед».

Повреждены церковь и частное предприятие. Побиты 9 жилых домов, хозяйственная постройка и линии электропередач. Люди целые.

Об этом сообщил глава ДнепрОВА Сергей Лысак.

Дважды за ночь оккупанты били по городу.

По состоянию на утро проблемы с водоснабжением в Днепре отсутствуют.…

В Днепре на Полтавском шоссе насмерть сбили мужчину.

Нужно ли делать запасы: ситуация с водоснабжением в Днепре на утро 5 июня По состоянию на утро проблемы с водоснабжением в Днепре отсутствуют. Все повышающие насосные станции и насосно-фильтровальные станции работают в обычном режиме. Обесточение и аварийные ситуации на этих объектах отсутствуют. просмотров

За сутки произошло 29 боевых столкновений: ситуация на фронте Россияне продолжают сосредотачивать основные усилия на попытках полной оккупации Луганской и Донецкой областей. За прошедшие сутки произошло 29 боевых столкновений. просмотров