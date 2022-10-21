Ночь без сирен и атак – первая за несколько месяцев: Резниченко о ситуации в области

Глава Днепропетровской военно-гражданской администрации Валентин Резниченко сообщил, что, несмотря на это, не время расслабляться, потому что имеем дело с настоящими террористами.
«Звучит сигнал тревоги – укрывайтесь в безопасных местах. Будьте бдительны. Берегите себя!», — подчеркнул Валентин Резниченко.
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