Ночь без сирен и атак – первая за несколько месяцев: Резниченко о ситуации в области

Сегодняшняя ночь впервые за несколько месяцев обошлась для Днепропетровской области без обстрелов, ракетных ударов и даже тревог.

Глава Днепропетровской военно-гражданской администрации Валентин Резниченко сообщил, что, несмотря на это, не время расслабляться, потому что имеем дело с настоящими террористами.

«Звучит сигнал тревоги – укрывайтесь в безопасных местах. Будьте бдительны. Берегите себя!», — подчеркнул Валентин Резниченко.

Читайте также:

Українська Русский

Автор: