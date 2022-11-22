НМТ или ВНО: что будут сдавать школьники Днепра при поступлении в 2023 году

В Гумдепе Днепра объяснили, как будут проходить вступительные экзамены во время вступительной кампании 2023 года.

Министр образования и науки Украины Сергей Шкарлет заявил, что скорее всего в 2023 году выпускники будут снова сдавать НМТ. Из-за ситуации с безопасностью нормально провести ВНО не получится.

В качестве альтернативы ВНО рассматривается проведение в 2023 году усовершенствованного НМТ.

В этот раз НМТ будет содержать обязательные и дополнительные блоки.

Обязательный блок будет состоять из четырех предметов:

украинского языка;

математики;

истории Украины;

иностранного языка (английский, французский, немецкий и испанский).

На выполнение заданий по украинскому языку и математике будет 90 минут, дальше – короткий перерыв и еще 90 минут для работы над задачами по истории Украины и иностранному языку.

В отдельный день поступающие смогут сдать дополнительный блок НМТ по физике, химии или биологии, результатом которого можно будет заменить оценку по истории Украины или иностранному языку. Тестирование по дополнительным предметам будет длиться 75 минут.

Для поступления абитуриенты смогут использовать результаты экзаменов прошлых лет: НМТ 2022 и ВНО 2020 и 2021 годов.

Отметим, что изменить формат проведения вступительных экзаменов можно только после принятия соответствующего Закона. Поэтому следите за обновлениями.

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