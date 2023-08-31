Незаконные премии и завышенные доплаты: в лицее поселка близ Днепра выявили нарушений более чем на 1 млн грн

Об этом сообщили в Восточном офисе Госаудитслужбы.
«Ревизоры» посетили Любимовский лицей Любимовского сельского совета Днепровского района и выявили ряд нарушений, касающихся расходов учебного заведения.
Значительная часть проблем затрагивает зарплатный фонд. Аудиторы утверждают, что сотрудники лицея получали премии к праздникам, не предусмотренным законодательством. На это администрация потратила 502,9 тысяч гривен.
Еще 424 тысяч потратили на надбавки за почетное звание и доплаты к минимальной заработной плате в завышенном размере. Кроме этого, администрация добавила в штат психолога и социального педагога, хотя не должна этого делать.
Из-за таких манипуляций учебное заведение завысило потребности средств субвенции.
151 тысяч гривен потратили на ремонты, закупку и списание продовольствия, которые провели с нарушением закона. Также местный бюджет и лицей недополучили доходы от предоставления в пользование минифутбольного поля из-за незаключенного договора аренды.
О нарушениях аудиторы сообщили в правоохранительные органы.
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