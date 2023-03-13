Невкусные традиции: в Днепре продали блины со стеклом

Говорят, что заведение стало умолять «решить этот вопрос» и обещать компенсировать вред.

«Сделали заказ в заведении «Вкусные традиции». В самом блине нашли стекло!», — написано в сообщении.

Об этом пишут местные жители в социальных сетях .

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