Невкусные традиции: в Днепре продали блины со стеклом

Об этом пишут местные жители в социальных сетях.
«Сделали заказ в заведении «Вкусные традиции». В самом блине нашли стекло!», — написано в сообщении.
Говорят, что заведение стало умолять «решить этот вопрос» и обещать компенсировать вред.
Читайте также:
Автор:
Несмотря на значительные потери, россияне продолжают наступательные действия на Лиманском,…
Сегодня, 13 марта, в Днепре из-за порыва теплосети некоторые дома…
Сегодня, 13 марта, в Днепре электротранспорт будет работать в штатном…
В одном из частных домов с. Новоивановка (Запорожская обл.) в…
Несмотря на значительные потери, россияне продолжают наступательные действия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях.
Сегодня, 13 марта, в Днепре из-за порыва теплосети некоторые дома остались без тепла.
Сегодня, 13 марта, в Днепре электротранспорт будет работать в штатном режиме по расписанию рабочего дня.
В одном из частных домов с. Новоивановка (Запорожская обл.) в результате детонации взрывоопасного предмета двое мальчиков, 2012 и 2019 годов рождения, получили телесные повреждения разной степени.
В бою с российскими оккупантами погиб старший сержант из Днепропетровской области Александр Макаренко.
Зонт сегодня не понадобится!
СБУ установила Героя, расстрелянного россиянами.
В Днепре запланировано выключение света.
На Днепропетровщине показали село-призрак.
В Днепре дети вылезли на недострой ради фото.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!