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Невкусные традиции: в Днепре продали блины со стеклом

Сегодня 09:30
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Будьте осторожны!

Новости Днепра про Невкусные традиции: в Днепре продали блины со стеклом

Об этом пишут местные жители в социальных сетях.

«Сделали заказ в заведении «Вкусные традиции». В самом блине нашли стекло!», — написано в сообщении.

Говорят, что заведение стало умолять «решить этот вопрос» и обещать компенсировать вред.

Новости Днепра про Невкусные традиции: в Днепре продали блины со стеклом

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