Невероятная красота: в Днепре массово цветут гортензии

Больше всего, что привлекает в этом цветке – это его цвет и форма. Каждый вид этого растения имеет присущую ему форму соцветий.

Это растение относится к семейству Гортензиевых. Края листьев имеют зазубренную, овальную, волнистую или большую форму. Разным видам присущи определенные свойства соцветий.

Оттенки цветения гортензии самые разные. Она бывает разной — лилового, сиреневого, ярко-розового, красного, небесно-голубого, кремового цвета.

Благодаря археологам стало известно, что гортензия уже существовала как минимум сорок тысяч лет тому назад. В Азии это растение культивируют давно, а европейцы стали проявлять к нему любопытство только с 1900 года, хотя гортензия была завезена в Европу из Японии чуть ли не столетием раньше.

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