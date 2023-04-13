Невероятная красота: днепряне стали чемпионами Украины по фигурному катанию

Воспитанники днепровской городской детско-юношеской спортивной школы по зимним видам спорта Артем Даренский и София Голиченко – победители соревнований.

В Богуславе закончился Чемпионат Украины по фигурному катанию на коньках в парном катании.

15 мая прошлого года украинская группа Kalush Orchestra с треком…

Захватите с собой зонт!

Об этом сообщают в городском совете.

Захватите с собой зонт!

В Днепре почти на неделю могут перекрыть движение на Амурском мосту В конце апреля в Днепре могут на пять дней перекрыть Амурский мост. просмотров

Как работает общественный транспорт в Днепре 13 апреля Сегодня, 13 апреля, в Днепре все трамвайные и троллейбусные маршруты работают в штатном режиме по расписанию рабочего дня. просмотров

Украинские воины за сутки отбили более 45 атак на четырех направлениях, — Генштаб Украинские защитники продолжают уничтожать российских окупантов. Несмотря на большие потери в живой силе и технике, враг не прекращает наступательные действия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. просмотров

Рекордный вес: в Днепре рыбак вытащил из Самары огромного карася На Днепропетровщине рыбак вытащил из реки Самары карася, который затянул почти на 800 граммов (средний вес этой рыбы 200-300 граммов). просмотров