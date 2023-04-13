Невероятная красота: днепряне стали чемпионами Украины по фигурному катанию

В Богуславе закончился Чемпионат Украины по фигурному катанию на коньках в парном катании.
Воспитанники днепровской городской детско-юношеской спортивной школы по зимним видам спорта Артем Даренский и София Голиченко – победители соревнований.
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