Неудачно затормозил: в Днепре на проспекте Ивана Мазепы в фуры упала кабина вместе с водителем

Произошло все в среду, 12 октября. Известно, что водитель фуры двигался по проспекту Ивана Мазепы, и затормозив, он вместе с кабиной упал впереди грузовика, пишет Информатор.
К сожалению, водитель получил травму спины. Его забрали в больницу. В полиции уточнили, что водитель ехал вниз по проспекту и затормозил на светофоре. В этот же момент кабина фура рухнула вперед. Движение на проспекте не затруднено.
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