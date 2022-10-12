Неудачно затормозил: в Днепре на проспекте Ивана Мазепы в фуры упала кабина вместе с водителем

Водитель получил травмы.

Произошло все в среду, 12 октября. Известно, что водитель фуры двигался по проспекту Ивана Мазепы, и затормозив, он вместе с кабиной упал впереди грузовика, пишет Информатор.

К сожалению, водитель получил травму спины. Его забрали в больницу. В полиции уточнили, что водитель ехал вниз по проспекту и затормозил на светофоре. В этот же момент кабина фура рухнула вперед. Движение на проспекте не затруднено.