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Нет воды и отопления: кому в Днепре в этот вечер не повезло

Сегодня 20:30
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В Днепре вечером 21 февраля в некоторых домах нет воды и отопления.

Новости Днепра про Нет воды и отопления: кому в Днепре в этот вечер не повезло

Так, остановлена районная котельная КП «Теплоэнерго» по ул. Коробова. Коммунальщики ищут порыв теплосети. Без тепла временно остались 47 домов, 2 школы и 2 детских сада.

Также из-за отсутствия фазы остановлены домовые котельные КП «Теплоэнерго» по ул. Сичевых Стрельцов и ул. Бородинская. Без тепла находятся жители 9 домов. Проблему уже решают.

Аварийная бригада КП «Днепропроводоканал» продолжает работу по устранению повреждения на водопроводе по ул. Набережная Заводская. Поэтому снижено давление воды на верхних этажах домов на ж/м Покровский, Красный Камень, Парус.

В настоящее время продолжаются аварийно-восстановительные работы по ул. Аксакова, 9. Из-за этого прекращено водоснабжение улиц:

  • Аксакова;
  • Гордачи;
  • Радио;
  • Пехоты Короля, 1-22;
  • просп. Гагарина, 119-125.

  • Также продолжаются работы по ул. Батумская, 54. Прекращено водоснабжение на просп. Петра Калнышевского, 15, ул. Осенняя, 19.

    Продолжаются аварийные работы и по просп. Богдана Хмельницкого, 170. Поэтому прекращено водоснабжение на просп. Богдана Хмельницкого, 164-254 и у жителей поселка Братское.

    Водоснабжение по указанным выше адресам будет возобновлено до конца дня.

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Новости Днепра про Нет воды и отопления: кому в Днепре в этот вечер не повезлоУкраїнська Новости Днепра про Нет воды и отопления: кому в Днепре в этот вечер не повезлоРусский

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