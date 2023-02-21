Нет воды и отопления: кому в Днепре в этот вечер не повезло

Так, остановлена районная котельная КП «Теплоэнерго» по ул. Коробова. Коммунальщики ищут порыв теплосети. Без тепла временно остались 47 домов, 2 школы и 2 детских сада.
Также из-за отсутствия фазы остановлены домовые котельные КП «Теплоэнерго» по ул. Сичевых Стрельцов и ул. Бородинская. Без тепла находятся жители 9 домов. Проблему уже решают.
Аварийная бригада КП «Днепропроводоканал» продолжает работу по устранению повреждения на водопроводе по ул. Набережная Заводская. Поэтому снижено давление воды на верхних этажах домов на ж/м Покровский, Красный Камень, Парус.
В настоящее время продолжаются аварийно-восстановительные работы по ул. Аксакова, 9. Из-за этого прекращено водоснабжение улиц:
Также продолжаются работы по ул. Батумская, 54. Прекращено водоснабжение на просп. Петра Калнышевского, 15, ул. Осенняя, 19.
Продолжаются аварийные работы и по просп. Богдана Хмельницкого, 170. Поэтому прекращено водоснабжение на просп. Богдана Хмельницкого, 164-254 и у жителей поселка Братское.
Водоснабжение по указанным выше адресам будет возобновлено до конца дня.
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