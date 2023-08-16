Нет уважения ни к мертвым, ни к живым: в Днепре бухают рядом с авто, которое перевозит «200-х»

Днепряне жалуются на пьяниц, которые до ночи устраивают громкие посиделки под окнами многоэтажек.

Детали конфликта рассказали в Facebook-сообществе «Райончик».

Днепрянин Олег утверждает, что в одном из дворов, на детской площадке, почти каждый вечер собираются громкие компании и устраивают пьяные посиделки. Обычно сидят с 7 вечера и не собираются расходиться даже за 5 минут до начала комендантского часа.

С 19:00 на детской площадке льется водка и пиво. Рядом стоит автомобиль, который перевозит тех, кто отдал свою жизнь за это спокойствие, и на мертвых плевать. Более 80 окон это слушают, не могут уснуть. Это взрослые! Те, кто должен воспитывать, – жалуется Олег.

По словам днепрянина, после посиделок во дворе остается куча мусора, который отдыхающие за собой не убирают.

Нет на Райончике уважения, ни к мертвым, ни к живым! – жалуется горожанин.

Олег – военный, который перевозит погибших. Часто оставляет свой автомобиль во дворе, чтобы с утра снова вернуться к работе. Поэтому получается, что местные пьют рядом с машиной, где возят павших воинов.

Днепрянин заснял на видео один из «веселых» вечеров.

В комментариях разгорелась пылкая дискуссия. Многие согласны с Олегом и считают, что громкие посиделки это неуважение к соседям. Остальные не видят ничего криминального в этом, ведь двор — это общая территория и люди имеют полное право отдыхать, как им вздумается.

Более того, днепряне жалуются на автомобиль Олега и утверждают, что он имеет неприятный запах.

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