Несмотря на жару: жителей Днепра предупредили о грозе и шквалах

Берите с собой зонт!

Несмотря на жару, синоптики Украинского гидрометеорологического центра предупреждают жителей Днепра и области о грозе и шквалах 15-20 м/с.

Об этом говорится на сайте Укргидрометцентра.

Отмечается, что уровень опасности первый — желтый.

Утром и днем ​​18 июля в Украине, кроме запада и юго-востока, грозы; в большинстве центральных, Сумской и Харьковской областях при грозах местами шквалы 15-20 м/с (І уровень опасности, желтый), — говорится в сообщении.

Поэтому, выходя из дома, берите с собой зонт!

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