Несмотря на жару: жителей Днепра предупредили о грозе и шквалах

Несмотря на жару, синоптики Украинского гидрометеорологического центра предупреждают жителей Днепра и области о грозе и шквалах 15-20 м/с.
Об этом говорится на сайте Укргидрометцентра.
Отмечается, что уровень опасности первый — желтый.
Утром и днем 18 июля в Украине, кроме запада и юго-востока, грозы; в большинстве центральных, Сумской и Харьковской областях при грозах местами шквалы 15-20 м/с (І уровень опасности, желтый), — говорится в сообщении.
Поэтому, выходя из дома, берите с собой зонт!
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