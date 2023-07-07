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Несмотря на войну, Днепр обновляет оборудование больниц и роддомов, — Филатов

Сегодня 16:00
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В Днепре современное рентгеновское оборудование в роддомах позволяет быстро обследовать рожениц и младенцев.

Новости Днепра про Несмотря на войну, Днепр обновляет оборудование больниц и роддомов, — Филатов

Несмотря на вызовы войны, город продолжает обновлять больницы и их медицинское оборудование. Особенно в роддомах — ведь быстрое и своевременное обследование рожениц и младенцев является важным условием для сохранения их здоровья.

«Понятно, что в приоритете у нас медицинские учреждения, где лечатся наши герои-защитники, ранены. Но у нас есть второй приоритет. Это дети и беременные. Днепр помогает не только своим жителям, но и всем, кто в этом нуждается», — сказал мэр Днепра Борис Филатов.

В свою очередь врачи отмечают: сейчас, когда страна в состоянии полномасштабной войны, именно своевременное флюорографическое обследование требует большего внимания. Ибо кроме того, что в течение беременности противопоказаны рентгенологические осмотры, у женщин, вынужденных уехать из родных городов, иногда неизвестно, когда флюорографию делали в последний раз.

Так что исключить риски болезни, в частности туберкулеза, возможно именно в послеродовой период. Чтобы мать не передала недуг также и ребенку из-за грудного вскармливания.

Чтобы не отправлять пациенток в другие поликлиники, в одном из роддомов Днепра для комплексной диагностики есть не только портативный рентген и цифровой плоскопанельный детектор, но и более мощный рентген-диагностический аппарат.

Благодаря этому, врачи в режиме 24/7 могут быстро диагностировать у детей врожденные пневмонии, заболевания кишечника, почек, сердца и скелета. При этом рентген дает минимальную лучевую нагрузку на пациента – до 0,005 миллизивертов. Также на средства города приобрели комплект средств радиационной безопасности для работы с принадлежностями.

«Сейчас можно назвать эту работу как минителемедицина. Мы делаем снимок, онлайн передаем врачу. И буквально через несколько минут можем получить вывод», — объясняет генеральный директор родильницы Елена. Она также добавила, что с начала полномасштабного вторжения России ее команда врачей приняла более 2,7 тыс. родов, и около половины рожениц являются переселенками.

Сейчас на новом оборудовании провели уже более полутысячи исследований.

«Вот я вышла из палаты – зашла в другую. Все сделали. Две минутки и все готово. Удобно, не нужно никуда ехать с маленьким ребёнком. Это очень классно. Хороший аппарат. Я ничего не почувствовала. Все сделали быстро, и врачи отличные», — рассказывает о своем опыте днепрянка Виктория.

Другая роженица Александра приехала рожать в Днепр из Каменского: «Мы выбрали этот роддом по рекомендациям. Нам захотелось здесь рожать. И мы не пожалели, потому что персонал медицинский очень хорош. Очень хорошее отношение, квалифицированные сотрудники».

Новости Днепра про Несмотря на войну, Днепр обновляет оборудование больниц и роддомов, — ФилатовУкраїнська Новости Днепра про Несмотря на войну, Днепр обновляет оборудование больниц и роддомов, — ФилатовРусский

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