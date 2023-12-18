Несколько звезд попали в скандал из-за участия в корпоративе одиознозной блогерши из Днепра

Под шквал критики попали ведущий Анатолий Анатолич, участница Нацотбора на Евровидение SKYLERR и молодой певец Никита Киселев.
На днях Анна Алхим, известная своим скандальным поведением блогерша, анонсировала проведение «Корпоратива». На платную встречу с собой она пригласила фанатов. В афише говорилось, что на ивенте будут украинский ведущий Анатолий Анатолич, блогер Гарик Корогородский и украинские музыканты SKYLERR и Никита Киселев.
Если сам «Корпоратив» не сильно интересовал украинцев, то появление в нем достаточно известного медийщика Анатолия Анатолича, еще неделю назад «травившего» Алхим за то, что она рекламирует российский сериал и музыку, вызвало недоумение.
Анатолия Анатолича обвинили в том, что он готов из-за денег закрыть глаза на свои принципы (их он неоднократно публично озвучивал) и быть ведущим на ивенте блогерши, которая раньше называла жителей западных областей Украины — «деб***ми». И которую он тоже не раз критиковал за это.
Кстати, чтобы попасть на «Корпоратив с Анной Алхим» нужно приобрести билет за 5 тыс. грн или VIP за 38 тыс. грн. За эти деньги фанаты получат фуршет, шампанское, икру, подарки и концертную программу. Для них выступит Валерия Кудрявец, более известная как SKYLERR и молодой певец Никита Киселев. SKYLERR оказалась в десятке финалистов Нацотбора, которые сразятся за право представлять Украину на Евровидении-2024.
Участие молодых певцов в «Корпоративе» тоже удивило украинцев, и вызвало много вопросов.
Анатолий Анатолич пытался оправдаться тем, что мероприятие проведет на украинском, а сам ивент это не корпоратив, а форум. В комментарии «Культурной прачечной» шоумен отметил, что дискотеки и пьянства на мероприятии не будет, а сам он проведет сбор на помощь ВСУ.
Аню знаю давно и неоднократно сам «травил ее носом» в ее собственные зашквары. Я согласился на участие в Алхим при условии, что она публично для пятисот своих гостей и миллионов подписчиков отправит на Асти и скажет, что «Слово пацана» смотрят в ****. Я с удовольствием воспользуюсь возможностью донести подобные месседжи для большой аудитории Анны Алхим, – заявил Анатолич.
Он добавил, что будет вести «Корпоратив» исключительно на украинском, а само мероприятие является форумом.
Певцы SKYLERR и Никита Киселев свое участие пока не комментировали.
Для контекста: ранее блогерша Алхим начала рекомендовать российский сериал «Слово пацана», который наделал шуму и в Украине, но потому, что украинцы на втором году полномасштабной войны до сих пор смотрят кино страны-агрессорки. Сайты, где опубликовали сериал, даже грозились банить в Минкульте.
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