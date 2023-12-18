Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Днепра
  • Новости
  • Несколько звезд попали в скандал из-за участия в корпоративе одиознозной блогерши из Днепра

Несколько звезд попали в скандал из-за участия в корпоративе одиознозной блогерши из Днепра

Сегодня 21:27
просмотров

В сети разгорелся скандал вокруг "Корпоратива", который устраивает одиозная блогерша из Днепра Анна Алхим.

Новости Днепра про Несколько звезд попали в скандал из-за участия в корпоративе одиознозной блогерши из Днепра

Под шквал критики попали ведущий Анатолий Анатолич, участница Нацотбора на Евровидение SKYLERR и молодой певец Никита Киселев.

На днях Анна Алхим, известная своим скандальным поведением блогерша, анонсировала проведение «Корпоратива». На платную встречу с собой она пригласила фанатов. В афише говорилось, что на ивенте будут украинский ведущий Анатолий Анатолич, блогер Гарик Корогородский и украинские музыканты SKYLERR и Никита Киселев.

Если сам «Корпоратив» не сильно интересовал украинцев, то появление в нем достаточно известного медийщика Анатолия Анатолича, еще неделю назад «травившего» Алхим за то, что она рекламирует российский сериал и музыку, вызвало недоумение.

Анатолия Анатолича обвинили в том, что он готов из-за денег закрыть глаза на свои принципы (их он неоднократно публично озвучивал) и быть ведущим на ивенте блогерши, которая раньше называла жителей западных областей Украины — «деб***ми». И которую он тоже не раз критиковал за это.

Кстати, чтобы попасть на «Корпоратив с Анной Алхим» нужно приобрести билет за 5 тыс. грн или VIP за 38 тыс. грн. За эти деньги фанаты получат фуршет, шампанское, икру, подарки и концертную программу. Для них выступит Валерия Кудрявец, более известная как SKYLERR и молодой певец Никита Киселев. SKYLERR оказалась в десятке финалистов Нацотбора, которые сразятся за право представлять Украину на Евровидении-2024.

Участие молодых певцов в «Корпоративе» тоже удивило украинцев, и вызвало много вопросов.

Что говорят участники ивента?

Анатолий Анатолич пытался оправдаться тем, что мероприятие проведет на украинском, а сам ивент это не корпоратив, а форум. В комментарии «Культурной прачечной» шоумен отметил, что дискотеки и пьянства на мероприятии не будет, а сам он проведет сбор на помощь ВСУ.

Аню знаю давно и неоднократно сам «травил ее носом» в ее собственные зашквары. Я согласился на участие в Алхим при условии, что она публично для пятисот своих гостей и миллионов подписчиков отправит на Асти и скажет, что «Слово пацана» смотрят в ****. Я с удовольствием воспользуюсь возможностью донести подобные месседжи для большой аудитории Анны Алхим, – заявил Анатолич.

Он добавил, что будет вести «Корпоратив» исключительно на украинском, а само мероприятие является форумом.

Певцы SKYLERR и Никита Киселев свое участие пока не комментировали.

Для контекста: ранее блогерша Алхим начала рекомендовать российский сериал «Слово пацана», который наделал шуму и в Украине, но потому, что украинцы на втором году полномасштабной войны до сих пор смотрят кино страны-агрессорки. Сайты, где опубликовали сериал, даже грозились банить в Минкульте.

Читайте также:

Новости Днепра про Несколько звезд попали в скандал из-за участия в корпоративе одиознозной блогерши из ДнепраУкраїнська Новости Днепра про Несколько звезд попали в скандал из-за участия в корпоративе одиознозной блогерши из ДнепраРусский

Автор:


# # # #
Главные новости Днепра в Telegram

Добавить комментарий

Новости по теме

В Днепре предлагают во второй раз переименовать улицу Фонвизина
Новости Днепра
Сегодня 22:03
В Днепре предлагают во второй раз переименовать улицу Фонвизина

В Днепре появилась петиция, в которой просят переименовать одну из…

Капитошка и Казаки: в Днепре на большом экране можно увидеть культовые украинские мультики
Новости Днепра
Сегодня 20:44
Капитошка и Казаки: в Днепре на большом экране можно увидеть культовые украинские мультики

"Довженко-центр" перед Рождеством и Новым годом устраивает в кинотеатрах показы…

В Днепре могут «ходить» фальшивые доллары: в НБУ предупредили
Новости Днепра
Сегодня 20:07
В Днепре могут «ходить» фальшивые доллары: в НБУ предупредили

В Украине можно встретить поддельные доллары.

Плавают в озере, несмотря на тонкий лед: в Днепре на зимовку массово остались лебеди и цапли
Новости Днепра
Сегодня 19:22
Плавают в озере, несмотря на тонкий лед: в Днепре на зимовку массово остались лебеди и цапли

В Днепре на зимовку остались птицы, которые должны были улететь…

Последние новости

В Днепре предлагают во второй раз переименовать улицу Фонвизина
В Днепре предлагают во второй раз переименовать улицу Фонвизина

В Днепре появилась петиция, в которой просят переименовать одну из улиц в честь погибшего во время российско-украинской войны военного Олега Анисимова.

Сегодня 22:03
4
просмотров
Капитошка и Казаки: в Днепре на большом экране можно увидеть культовые украинские мультики
Капитошка и Казаки: в Днепре на большом экране можно увидеть культовые украинские мультики

"Довженко-центр" перед Рождеством и Новым годом устраивает в кинотеатрах показы восьми украинских мультфильмов. Они пройдут в Киеве, Харькове, Львове, Днепре, Одессе и Сумах.

Сегодня 20:44
6
просмотров
В Днепре могут «ходить» фальшивые доллары: в НБУ предупредили
В Днепре могут «ходить» фальшивые доллары: в НБУ предупредили

В Украине можно встретить поддельные доллары.

Сегодня 20:07
4
просмотров
Плавают в озере, несмотря на тонкий лед: в Днепре на зимовку массово остались лебеди и цапли
Плавают в озере, несмотря на тонкий лед: в Днепре на зимовку массово остались лебеди и цапли

В Днепре на зимовку остались птицы, которые должны были улететь в теплые края.

Сегодня 19:22
5
просмотров
Взрывы в Кривом Роге вечером 18 декабря: появились детали
Взрывы в Кривом Роге вечером 18 декабря: появились детали

Вечером 18 декабря в Кривом Роге звучали звуки взрывов.

Сегодня 18:31
5
просмотров
Сколько стоит квадратный метр жилья в центре Днепра: проверяем данные международного рейтинга
Сколько стоит квадратный метр жилья в центре Днепра: проверяем данные международного рейтинга

Недавно сервис Numbreo, занимающийся мониторингом стоимости жилья в больших городах разных стран мира опубликовал рейтинг населенных пунктов с самой дорогой недвижимостью. Туда попало и несколько городов Украины, в том числе и Днепр. По стоимости квадратных метров наш город занял 5…

Сегодня 17:53
2
просмотров
В Павлограде во время работ коммунальщика засыпало землей: он погиб
В Павлограде во время работ коммунальщика засыпало землей: он погиб

Сегодня, 18 декабря, в Павлограде произошла трагедия.

Сегодня 17:46
5
просмотров
В Днепропетровской области «погорел» на взятке руководитель сервисного центра МВД
В Днепропетровской области «погорел» на взятке руководитель сервисного центра МВД

В Днепропетровской области поймали руководителя одного из сервисных центров.

Сегодня 17:45
5
просмотров
В Днепре мужчина хотел выпрыгнуть из окна 9-го этажа
В Днепре мужчина хотел выпрыгнуть из окна 9-го этажа

Ужасный инцидент произошел в воскресенье, 17 декабря, на Слобожанском проспекте.

Сегодня 17:22
7
просмотров
В Днепре на проспекте Богдана Хмельницкого стоят трамваи: что произошло
В Днепре на проспекте Богдана Хмельницкого стоят трамваи: что произошло

Учитывайте эту информацию во время поездок по городу!

Сегодня 16:55
7
просмотров

АКЦИИ КОМПАНИЙ

  • KangooSport
    -10%
    KangooSport

    Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

  • TAL-MEDICAL
    Акция
    TAL-MEDICAL

    Консультация врача и УЗИ обследование

  • TAL-Medical
    15%
    TAL-Medical

    Скидка на консультацию лучших специалистов!

  • Доступные врачи
    Акция!
    Доступные врачи

    Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

Наверх