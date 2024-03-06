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  • Несколько дней не дожил до дня рождения: в Днепре внезапно скончался известный журналист

Несколько дней не дожил до дня рождения: в Днепре внезапно скончался известный журналист

Сегодня 17:58
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Ушел из жизни известный днепровский журналист.

Новости Днепра про Несколько дней не дожил до дня рождения: в Днепре внезапно скончался известный журналист

О смерти Игоря Сухового стало известно 6 марта. На Facebook-странице журналиста друзья и знакомые оставили комментарии, где выражают соболезнования семье Игоря.

Последнее сообщение журналист сделал день назад.

Не могу поверить, что тебя уже нет с нами, брат. Еще вчера днем читала твое сообщение, — пишет знакомая Наталья.

Игорь Суховой – известный днепровский журналист. В частности, он работал в «Нашем городе», публиковался в «Зеркале недели» и долгое время возглавлял один из первых журналов Днепра — «Премьер».

Любимыми темами Игоря были спорт и история.

Игорь Суховой умер всего за несколько дней до очередного дня рождения, который должен праздновать 9 марта, говорят коллеги Игоря из «Днепра Вечернего».

Ігор Суховий помер лише за кілька днів до чергового дня народження, який мав би святкувати 9 березня, кажуть колеги Ігоря з «Днепра Вечернего».

Новости Днепра про Несколько дней не дожил до дня рождения: в Днепре внезапно скончался известный журналист

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