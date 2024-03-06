Несколько дней не дожил до дня рождения: в Днепре внезапно скончался известный журналист

О смерти Игоря Сухового стало известно 6 марта. На Facebook-странице журналиста друзья и знакомые оставили комментарии, где выражают соболезнования семье Игоря.
Последнее сообщение журналист сделал день назад.
Не могу поверить, что тебя уже нет с нами, брат. Еще вчера днем читала твое сообщение, — пишет знакомая Наталья.
Игорь Суховой – известный днепровский журналист. В частности, он работал в «Нашем городе», публиковался в «Зеркале недели» и долгое время возглавлял один из первых журналов Днепра — «Премьер».
Любимыми темами Игоря были спорт и история.
Игорь Суховой умер всего за несколько дней до очередного дня рождения, который должен праздновать 9 марта, говорят коллеги Игоря из «Днепра Вечернего».
Ігор Суховий помер лише за кілька днів до чергового дня народження, який мав би святкувати 9 березня, кажуть колеги Ігоря з «Днепра Вечернего».
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