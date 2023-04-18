Неправильная парковка: в Днепре эвакуировали более 100 авто

В Днепре инспекторы по парковке зафиксировали множество нарушений за прошедшую неделю.

Об этом сообщает на Facebook Единого парковочного пространства.

За прошлую неделю было наложено 4504 штрафа за нарушение правил парковки. Также сообщается о 145 эвакуированных автомобилях, оставленных владельцами со значительными нарушениями.

За эвакуацию автовладельцам придется заплатить от 2110 до 2410 грн, стоимость хранения транспортного средства будет стоить 144 грн в сутки. Административное взыскание накладывается именно на хозяина машины, а не на водителя.

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