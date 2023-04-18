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Неправильная парковка: в Днепре эвакуировали более 100 авто

Сегодня 07:15
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В Днепре инспекторы по парковке зафиксировали множество нарушений за прошедшую неделю.

Новости Днепра про Неправильная парковка: в Днепре эвакуировали более 100 авто

Об этом сообщает на Facebook Единого парковочного пространства.

За прошлую неделю было наложено 4504 штрафа за нарушение правил парковки. Также сообщается о 145 эвакуированных автомобилях, оставленных владельцами со значительными нарушениями.

За эвакуацию автовладельцам придется заплатить от 2110 до 2410 грн, стоимость хранения транспортного средства будет стоить 144 грн в сутки. Административное взыскание накладывается именно на хозяина машины, а не на водителя.

Новости Днепра про Неправильная парковка: в Днепре эвакуировали более 100 авто

Новости Днепра про Неправильная парковка: в Днепре эвакуировали более 100 авто

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Новости Днепра про Неправильная парковка: в Днепре эвакуировали более 100 автоУкраїнська Новости Днепра про Неправильная парковка: в Днепре эвакуировали более 100 автоРусский

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