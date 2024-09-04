Непоправимая потеря: в Днепре скончался руководитель театра Оперы и Балета

О большой потере сообщил глава Днепропетровского облсовета Николай Лукашук.
С глубокой грустью узнал о непоправимой потере – смерти руководителя Днепровского Академического театра Оперы и Балета Константина Пинчука, говорится в публикации Николая Лукашука.
Как пишет Лукашук, Константин Пинчук был опытным руководителем, талантливым режиссером, который больше всего ценил театральное дело и посвятил ему всю свою жизнь. Он жил искусством.
Под его руководством были организованы многочисленные концерты, театральные постановки и гастроли, которые покоряли сердца зрителей не только в Украине, но и далеко за ее пределами. Благодаря его преданности о нашем театре узнали в США, Мексике, Испании, Италии, Швеции, Германии, Голландии , Бельгия, Франция и Китай. Его вклад в развитие культуры и искусства неоценим. Выражаю искренние соболезнования семье, близким и коллективу театра. Светлая и вечная память талантливому творцу, — написал глава ДОР.
Напомним, Константин Пинчук основал первый в Украине антрепризный театр классического танца Classical Grand Ballet. Его главная идея – поддержка традиций классического искусства в стране.При содействии и поддержке Константина Пинчука в городе ежегодно проходило значимое событие – всеукраинский фестиваль театрального искусства «Феерия Днепра».
Редакция dnepr.info выражает искренние соболезнования родным и близким Константина Михайловича Пинчука.
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