Необычные горы в Днепре и неподалеку: паукообразная Монашка, Лысая и Белая

В Днепре и области есть большое количество гор. О них мало известно, но эти горы являются любимым местом отдыха жителей, которые живут возле них. С возвышенностей открывается прекрасный вид на тот населенный пункт, где находится гора.

Журналисты dnepr.info собрали подборку малоизвестных, но тем не менее интересных гор, расположенных в Днепре и рядом.

Божья гора

Божья гора находится на границе Карнауховки и Таромского. Вариантов происхождения названия – несколько. Согласно одному из них на эту гору казаки перед походом приходили молиться Богу. Другая версия говорит о том, несколько веков назад на горе жил одинокий мужчина высокого роста и с черной длинной бородой. Он был богат и помогал бедным из-за чего его прозвали «Бог». Третья версия говорит о том, что люди ехали с возами по дороге, а когда видели на своем пути гору, то говорили: «О, Боже, еще и гора». Какая из них правдивая – сказать точно нельзя. Летом на горе растет большое количество трав и цветов. Точная ее высота неизвестна.

Гора Монашка

Гора Монашка находится возле Подгородного, на правом берегу реки Кильчень. Рядом с ней находится археологический памятник местного значения – паукообразный Майдан и царский курган скифов. Сама гора Монашка представляет собой несколько холмов и чаш. Весной на склонах горы расцветает большое количество цветов, преимущественно красных маков. Считается, что на этой горе в начале XVIII казаки варили селитру.

Лысая гора

Есть в Днепропетровской области и своя Лысая гора. Находится она в Кривом Роге, над рекой Ингулец. Эта гора – любимое место покатушек для велосипедистов и тех, кто просто хочет побыть на природе у воды не уезжая далеко из города. На горе практически нет никакой растительности – отсюда она и получила свое название.

Белая гора

Белая гора также находится в Кривом Роге. Свое название она получила из-за залежей известняковой породы. Белая гора считается любимым местом велосипедистов и любителей экстрима – с нее не только открывается вид на город, но тут есть несколько крутых спусков и дорог для квадроциклов. Сразу за горой находится озеро. В теплое время года тут любят отдыхать еще и местные жители.

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