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Необычные факты о Днепре: где находится самое высокое здание города и улица на 800 домов

Сегодня 15:21
просмотров

Днепр – большой город с давней историей. Оказывается, на территории города существовали поселения задолго до его «официального» основания, а центральные улицы ранее считались окраинами.

Новости Днепра про Необычные факты о Днепре: где находится самое высокое здание города и улица на 800 домов

Журналисты dnepr.info собрали ТОП-10 необычных фактов о родном городе.

Первое упоминание об основании монастыря на нынешнем Монастырском острове датируется 870-ми годами.

Новости Днепра про Необычные факты о Днепре: где находится самое высокое здание города и улица на 800 домов

Первые жители в слободе Половице, которая теперь является центром города, появились в 1743 году.

С 1750-х годов на территории нынешнего жилмассива Победа жили лоцманы. Правда, поселение было по нынешним меркам совсем крохотное – около 20 человек. К 1800-х годам из было уже в разы больше.

Новости Днепра про Необычные факты о Днепре: где находится самое высокое здание города и улица на 800 домов

В Историческом музее им. Д. Яворницкого собрана самая большая в Европе коллекция половецких каменных баб – 100. Принадлежат они к разным эпохам.

Новости Днепра про Необычные факты о Днепре: где находится самое высокое здание города и улица на 800 домов

На территории современного Днепра находилось три крепости Новобогородицкая или Старо-Самарская, Кодакская и Новые Кайдаки. Все они были возведены на протяжении XVII века, то есть за несколько десятков лет до основания города.

Первое городское кладбище находилось на месте стадиона «Днепр-Арена». Появилось оно в 1790-х годах. Тогда эта территория считалась чертой города. Кладбище просуществовало до 1936 года. Оно считалось очень престижным. На кладбище даже была церковь.

Новости Днепра про Необычные факты о Днепре: где находится самое высокое здание города и улица на 800 домов

В Днепре есть улица, которая никогда не меняла своего названия – Философская. Так она называется уже почти 200 лет.

Самая длинная улица Днепра – Передовая. Она насчитывает более 800 номеров, застраивалась она более 10 лет.

Самым высоким зданием Днепра считаются «Башни». Их высота 123 метра.

Новости Днепра про Необычные факты о Днепре: где находится самое высокое здание города и улица на 800 домов

«Мерефо-Херсонский» мост является первым железобетонным мостом в мире и самой большой арочной переправой во всей Европе. Был введен в эксплуатацию в 1932, но само строительство было начато в 1914 году. Сегодня он является памятником архитектуры.

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Новости Днепра про Необычные факты о Днепре: где находится самое высокое здание города и улица на 800 домовУкраїнська Новости Днепра про Необычные факты о Днепре: где находится самое высокое здание города и улица на 800 домовРусский

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