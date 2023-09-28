Необычные факты о Днепре: где находится самое высокое здание города и улица на 800 домов

Журналисты dnepr.info собрали ТОП-10 необычных фактов о родном городе.
Первое упоминание об основании монастыря на нынешнем Монастырском острове датируется 870-ми годами.
Первые жители в слободе Половице, которая теперь является центром города, появились в 1743 году.
С 1750-х годов на территории нынешнего жилмассива Победа жили лоцманы. Правда, поселение было по нынешним меркам совсем крохотное – около 20 человек. К 1800-х годам из было уже в разы больше.
В Историческом музее им. Д. Яворницкого собрана самая большая в Европе коллекция половецких каменных баб – 100. Принадлежат они к разным эпохам.
На территории современного Днепра находилось три крепости Новобогородицкая или Старо-Самарская, Кодакская и Новые Кайдаки. Все они были возведены на протяжении XVII века, то есть за несколько десятков лет до основания города.
Первое городское кладбище находилось на месте стадиона «Днепр-Арена». Появилось оно в 1790-х годах. Тогда эта территория считалась чертой города. Кладбище просуществовало до 1936 года. Оно считалось очень престижным. На кладбище даже была церковь.
В Днепре есть улица, которая никогда не меняла своего названия – Философская. Так она называется уже почти 200 лет.
Самая длинная улица Днепра – Передовая. Она насчитывает более 800 номеров, застраивалась она более 10 лет.
Самым высоким зданием Днепра считаются «Башни». Их высота 123 метра.
«Мерефо-Херсонский» мост является первым железобетонным мостом в мире и самой большой арочной переправой во всей Европе. Был введен в эксплуатацию в 1932, но само строительство было начато в 1914 году. Сегодня он является памятником архитектуры.
Читайте также:
Автор:
Территория массива Игрень стала частью Днепра менее 50 лет назад.…
В Днепре разоблачили очередной колцентр, который выманивал деньги у украинцев…
В Днепре анонсировали очередные отключения газа.
Вчера в Днепровском районе произошла ужасная трагедия.
Спасибо нашим защитникам!
Территория массива Игрень стала частью Днепра менее 50 лет назад. У всех жителей города она ассоциируется только с одним местом – психиатрической больницей, которая является одной из самых больших во всей Украине. Но местность имеет богатую и интересную историю.
Погода удивляет!
В Днепре разоблачили очередной колцентр, который выманивал деньги у украинцев за границей.
В Днепре анонсировали очередные отключения газа.
Вчера в Днепровском районе произошла ужасная трагедия.
Хорошая новость!
В Днепре экспрокурор местной прокуратуры признан виновным в злоупотреблении влиянием.
С 1 октября 2023 года на воинский учет должны стать все женщины-медики и женщины-фармацевты, которые по определенным причинам там не находились.
Вчера, 27 сентября, в Кривом Роге на жилом массиве 44-й квартал обнаружили три противотанковые мины.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!