Необычная история современного ЖК в центре города: тут работали казначеи, ревизоры и хранили деньги

Сегодняшние дорогие ЖК в Днепре вполне могут оказаться старинными доходными домами, которые пережили реконструкцию. Они имеют свою долгую и необычную историю.

Журналисты dnepr.info узнали историю одного из ЖК в Днепре.

На углу улиц Староказацкой и Короленко стоит старинный особняк на практически 5 этажей. Этот кирпичный дом был построен в 1902 году, считался доходным и принадлежал местному предпринимателю Тайцлину.

Тайцлин сдавал в доме квартиры в аренду. Тут были апартаменты на несколько комнат, жильцы могли пользоваться водопроводом, отоплением, а для проживания прислуги было отдельное помещение. Проживание в квартирах было не из дешевых. Поэтому арендовать жилье тут могли только такие же предприниматели как и Тайцлин. Он сам жил в квартире на верхнем этаже.

Первый этаж был сделан под аренду для магазинов, но вместо торговых точек тут была аптека. Часть помещений на первом этаже оставалась пустой, но не долго. Туда въехала Екатеринославская Казенная палата. Она занималась вопросами бюджета, источниками доходов и расходов, землей, лесами, казенными предприятиями, контролировала частную торговлю и промышленность.

В ее подчинении находились уездные казначейства, занимающиеся приемом и хранением денежных сборов, а также налогов и выдачей чиновникам денежных сумм по распоряжению властей. На первом этаже заседали налоговые инспекторы и ревизоры, контролирующие деятельность инспекторов. В здании доходного дома казенная палата проработала до 1919 года и была ликвидирована. Вместо нее появился губфинотдел.

Здание было выполнено из екатеринославского пластичного кирпича, обильно декорированный лепниной.Изначально дом был высотой в 3,5 этажа. Дополнительный этаж добавился в 1990-х годах, в процессе реконструкции. Со времен Екатеринослава в доме сохранилась ажурное ограждение лестницы и мозаичный пол на лестничной площадке.

В конце 1990-х годов здание пережило реконструкцию и из доходного дома превратилось в ЖК Первозвановский. У него появилось несколько дополнительных этажей. Квартиры тут, как и были, остались большими и дорогими.

Так, например, купить 4-х комнатное жилье в этом доме обойдется в 295 тыс дол. В квартире 262 кв м общей площади и два уровня.

фото: блог А. Костюка

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