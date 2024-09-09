Необычная история гимназии Тиблен в Днепре: тут учился известный украинский олигарх

Журналисты dnepr.info узнали историю одной из старейших гимназий Днепра.
Первое женское учебное заведение появилось в городе в 1865 году – это была Мариинская женская гимназия. После этого открылись несколько мужских гимназий, реальных училищ.
Вместе с государственными учреждениями образования в Екатеринославе открывались и частные. Одной из самых популярных женских гимназий в начале прошлого века была частная гимназия Тиблен.
Рассчитана она была на почти 400 человек. Ученицы изучали историю, географию, математику, физику, космографию, искусство, несколько языков, учили правила этикета, занимались гимнастикой и рукоделием. Учиться необходимо было 8 классов.
После 1917 года гимназия на время прекратила свое существование, а вместо нее в здании разместился «Дом рабочих подростков», позже тут работала школа №38.
Во время Второй мировой войны школа была выселена из здания, но уже в 1954 году появилась в нем снова, правда под другим номером №21. В этой школе учились олигарх Игорь Коломойский, бизнесмен Геннадий Корбан, футболист из состава Днепра 1990-х годов Геннадий Мороз, художница и перформансер Алена Загребельная.
фото: Н. Бусыгина, А. Волок
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Ирина
Автор:
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