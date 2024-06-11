Необычная история дома с колоннами в центре Днепра: жилье для партработников и магазин мебели

Журналисты dnepr.info узнали необычную историю дома на улице Короленко.
Здание было возведено практически перед Второй мировой войной. Планировалось, что жить тут будут партийные деятели. В квартирах на несколько комнат сделали огромные потолки, большие окна, выходящие на одну из центральных улиц города и просторные балконы. На первых этажах дома разместилось несколько магазинов и ателье. Вход с здание сделали со двора. Проектировал дом архитектор Александр Красносельский.
Во время войны здание пострадало лишь частично и его быстро восстановили. Заселили люда партийных работников и руководителей различных предприятий города. Со временем часть владельцев квартир сменилась.
В 1960-х годах тут открылся большой мебельный магазин, но мебель тут могли себе позволить купить не многие. Различные стенки и мягкие гарнитуры были дорогие. А вот работавшее в этом доме ателье наоборот – пользовалось спросом. Тут можно было заказать пошив платья из хорошей ткани – она всегда была в наличии в отличии от других мастерских по пошиву одежды, где часто хорошую ткань нужно было приносить с собой. Однако позже ателье переехало в новопостроенный Дом быта по соседству.
Поговаривали, что в начале 2000-х в этом доме жил директор парка Глобы Борис Дедов и по вечерам кормил бездомных собак во дворе здания – со своего балкона кидал им куски колбасы.
После восстановления здания в середине 1940-х годах его не реставрировали. Потихоньку блекнул фасад, но при капитальном ремонте улицы Короленко пятиэтажку также привели в порядок.
Сегодня купить трехкомнатную квартиру в этом доме обойдется в 3,5 млн грн. За эти деньги покупатель получит 75 кв м общей площади с кухней на 10 кв м.
фото: А. Волок, группа «Родной Днепропетровск»
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