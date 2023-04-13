Необычная спасательная операция: в Хмельницкой области из фонтана вытащили бобра

По словам спасателей, они не в первый раз возвращают к дикой природе бобров и нутрий. В этот раз напуганное животное удалось поймать и выпустить на свободу.

Бобер попал в декоративный фонтан в сквере возле ХАЭС. Животное не смогло самостоятельно выбраться, поэтому работникам Хмельницкой АЭС пришлось вызвать спасателей.

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