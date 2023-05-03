Некоторым жителям Днепра сегодня отключили воду: причина и адреса

Об этом сообщает КП «Днепрводоканал».
Так, в связи с проведением аварийно-восстановительных работ на улице Аэродром (военный городок); на перекрестке ул. Уездная и пер. Сорочинский; на перекрестке ул. Калиновая и Яркая прекращено водоснабжение:
Водоснабжение обещают возобновить в течение дня.
Кроме того, в связи с проведением регламентных работ на улице Богдана Хмельницкого остановлена ПНС. Поэтому прекращено водоснабжение:
Водоснабжение будет возобновлено после окончания работ.
Напомним, ранее мы писали, что в Днепре в среду снова будут выключать свет: адреса.
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