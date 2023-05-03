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Некоторым жителям Днепра сегодня отключили воду: причина и адреса

Сегодня 13:58
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Сегодня, 3 мая, некоторые жители Днепра остались без воды.

Новости Днепра про Некоторым жителям Днепра сегодня отключили воду: причина и адреса

Об этом сообщает КП «Днепрводоканал».

Так, в связи с проведением аварийно-восстановительных работ на улице Аэродром (военный городок); на перекрестке ул. Уездная и пер. Сорочинский; на перекрестке ул. Калиновая и Яркая прекращено водоснабжение:

  • ул. Аэродром, 14, 15, 16, 17;
  • ул. Уездная;
  • просп. Петра Калнышевского, 48-72;
  • ул. Богдана Хмельницкого, 17-19;
  • ул. Калиновая, 3-19.

Водоснабжение обещают возобновить в течение дня.

Новости Днепра про Некоторым жителям Днепра сегодня отключили воду: причина и адреса

Кроме того, в связи с проведением регламентных работ на улице Богдана Хмельницкого остановлена ​​ПНС. Поэтому прекращено водоснабжение:

  • просп. Слобожанский, 40-90;
  • ул. Богдана Хмельницкого, 2-33;
  • просп. Петра Калнышевского, 1-72;
  • ул. Батумская, 8-64;
  • ул. Старочумацкая,1, 10, 11;
  • ул. Квитки Цисык, 1-36;
  • ул. Яркая, 1-41;
  • ул. Дебальцевская, 21, 23, 28, 29;
  • ул. Осенняя, 7-13.

Водоснабжение будет возобновлено после окончания работ.

Новости Днепра про Некоторым жителям Днепра сегодня отключили воду: причина и адреса

Напомним, ранее мы писали, что в Днепре в среду снова будут выключать свет: адреса.

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