Некоторым жителям Днепра с 3 по 5 сентября из-за плановых работ будут отключать свет: адреса
Света не будет по 10 часов.
Центральная энергетическая компания сообщает о плановых работах, которые продлятся с 3 по 5 сентября. В связи с этим на ряде улиц в Днепре света не будет утром до вечера.
Так,
3 сентября свет будут отключать с 08:00 до 18:00 в домах, расположенных по адресам: ул. Братьев Воробьев: 28, 47, 49; ул. Кедровая: 47; ул. Надежды Алексеенко: 108, 112; ул. Профессора Герасюты: 1; ул. Вроцлавская: 2; ул. Инженерная: 7А, 8-12; ул. Казакевича: 5-7, 9, 10; ул. Квартальная: 12, 16, 20-32 (четные), 36, 38, 114; ул. Казак Мамая: 4-20; ул. Солидарно: 2, 4А; ул. Академика Янгеля: 37-59 (нечетные); ул. Молодежная: 21-32, 34. 4 сентября с 08:00 до 18:00 ограничат электроснабжение домов по адресам: ул. Инженерная: 2А, 4А; ул. Квартальная: 29А; просп. Богдана Хмельницкого: 113, 118Д, 119, 121, 123, 127; ул. Агрономичная: 1, 2А, 3-11, 13-19 (нечетные); ул. Мартовская: 7-21 (нечетные); ул. Отрадная: 1-5, 6Б, 7, 8, 10-13; ул. Виктора Гошкевича: 1-6, 7А, 8-22; ул. Волошская: 1-14; ул. Говорова: 1, 2А, 3-8, 10-16 (четные); ул. Днепровская: 1-12, 13/1, 14-22; ул. Эстонская: 1-17, 18А, 19-24; ул. Игоря Ветрогонова: 1-14, 15А, 16-29, 31; ул. Квартальная: 38А; ул. Казака Мамая: 1, 2А, 3, 5А, 7Б, 9А, 11А, 13А, 15, 17, 19, 21А, 23А, 25, 27, 29, 31, 33А; ул. Константиновская: 1-11, 12А, 13-16, 18; ул. Монтажная: 1-22, 23А, 24-65, 66А, 67-73; ул. Моцарта: 1–14; ул. Муравская: 1-8, 10-16; ул. Александры Рындовской: 1-4, 5А, 6-66, 67А, 68-80, 82-87, 88А, 89-92, 94-118 (четные); ул. Павла Тычины: 1, 3, 5, 7; ул. Патриотическая: 1-13 (нечетные), 15Б, 17, 19, 21; ул. Победы: 1А, 2-22, 24-32, 34-114, 116-132 (парные), 134Б, 136-198 (четные); ул. Печерская: 1, 2, 3А, 4-7, 9-17 (нечетные); ул. Привольная: 1-5, 7А, 9-22; ул. Самотканская: 1-8, 9/1, 10, 11, 12А, 13, 14; ул. Августовская: 7, 9, 11А, 13Б, 15А, 17-29 (нечетные); ул. Смелянская: 1-9 (нечетные); ул. Солидарно: 1А, 3, 4А, 5-15 (нечетные); ул. Солонянская: 1А, 2-22; ул. Старицкого: 3, 5-22; ул. Старова: 1-22; ул. Сурская: 30, 32-38, 39А, 40-68, 69А, 70-96, 98-131, 133-143 (нечетные); ул. Филатова: 1-5, 7; ул. Фредерика Шопена: 1-14; пров. Аккерманский: 1, 2А, 3-9, 11, 13, 123; пров. Студенческий: 1-15, 17, 19. 5 сентября с 08:00 до 18:00 свет отключат по адресам: ул. Фабрично-заводская: 3; просп. Богдана Хмельницкого: 38, 38Б; ул. Муравская: 1-8, 10-16; ул. Победы: 25-31 (нечетные), 35-53, 54А, 55-66, 68-84 (четные), 85, 86, 88, 90; пров. Аккерманский: 1, 2А, 3-9, 11, 13, 123; пров. Студенческий: 1-15, 17, 19; ул. Строителей: 37, 41, 43, 45А, 47; ул. Энергетическая: 20Б, 25; ул. Макарова: 10-18 (четные), 20А, 22, 26, 27М, 32, 39; ул. Призаводская: 1, 2, 3А, 4А; ул. Фабричная: 1; ул. Бориса Кротова: 1Б; ул. Краснопольская: 1Б, 2, 3Б, 5-8, 11А, 13А, 15; просп. Богдана Хмельницкого: 106, 110А, 112, 114, 116.
Также отметим, что плановые работы будут производиться в других районах Днепропетровской области. Проверить свой адрес можно по
. ссылке
Напомним, в Днепре 2 сентября свет будут отключать в течение всех суток:
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