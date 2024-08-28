Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

Некоторым потребителям перечислили субсидии на коммуналку: кого касается

Сегодня 21:22
просмотров

Некоторые хозяйства могут изменить размер субсидии.

Новости Днепра про Некоторым потребителям перечислили субсидии на коммуналку: кого касается

Дважды в год домохозяйствам, у которых среднемесячный совокупный доход уменьшился или увеличился более чем на 50%, перечисляют жилищную субсидию. Пересчет производится в марте и августе.

Об этом сообщает пресс-служба Пенсионного фонда Украины.

Органы ПФУ осуществляют перерасчет размера жилищной субсидии в пределах установленного срока ее назначения. Такой перерасчет производится автоматически, без обращения граждан.

В Пенсионном фонде рассказали, что при перерасчете выплат указанной категории субсидиантов с августа среднемесячный совокупный доход учтен за I и II кварталы текущего года. Его сопоставляют с доходами за III и IV квартал прошлого года. Именно за этот период был учтен доход при назначении субсидии с мая 2024 года.

Если в результате сопоставления установлено, что доходы изменились более чем на 50%, размер жилищной субсидии пересмотрен. Таким образом, назначенный размер жилищной субсидии у домохозяйств, у которых доходы уменьшились/увеличились более чем на 50%, изменился.

Читайте также:

Новости Днепра про Некоторым потребителям перечислили субсидии на коммуналку: кого касаетсяУкраїнська Новости Днепра про Некоторым потребителям перечислили субсидии на коммуналку: кого касаетсяРусский

Автор:


#
Главные новости Днепра в Telegram

    Добавить комментарий

    Новости по теме

    Субсидия 2024: как в Днепре подтвердить перечень коммунальных услуг, на которые предоставляется помощь
    Новости Днепра
    23.07.2024 17:24
    Субсидия 2024: как в Днепре подтвердить перечень коммунальных услуг, на которые предоставляется помощь

    Субсидия на оплату коммунальных услуг назначается 2 раза в год,…

    Как жителям Днепра оформить субсидию, не выходя из дома: инструкция 2024
    Новости Днепра
    02.07.2024 17:34
    Как жителям Днепра оформить субсидию, не выходя из дома: инструкция 2024

    В Украине значительно упростили процесс оформления субсидии. Желающим получать помощь…

    Как жителю Днепра получить субсидию, имея долги по коммуналке: инструкция 2024
    Новости Днепра
    27.06.2024 17:42
    Как жителю Днепра получить субсидию, имея долги по коммуналке: инструкция 2024

    Субсидия может значительно облегчить оплату коммунальных услуг, но чтобы ее…

    Кому из жителей Днепра необходимо до июля обратиться в ПФУ за назначением субсидии: перечень категорий
    Новости Днепра
    13.06.2024 17:25
    Кому из жителей Днепра необходимо до июля обратиться в ПФУ за назначением субсидии: перечень категорий

    Часть жителей Днепра в июне месяцы для продления субсидии должны…

    Последние новости

    В центре Днепра из-за аварии на сутки выключат воду: адреса
    В центре Днепра из-за аварии на сутки выключат воду: адреса

    В центре Днепра отключат воду.

    Сегодня 20:45
    3
    просмотров
    И по две, и по три очереди: каким будет график отключений света для жителей Днепра на 29 августа
    И по две, и по три очереди: каким будет график отключений света для жителей Днепра на 29 августа

    В Днепре 29 августа будут выключать свет по графику.

    Сегодня 20:00
    4
    просмотров
    На Днепропетровщине в заброшенном здании нашли тело убитого парня
    На Днепропетровщине в заброшенном здании нашли тело убитого парня

    В Каменском в Днепропетровской области расследуют убийство.

    Сегодня 19:30
    1
    просмотров
    9 пострадавших, разбита СТО и изуродованы школы: в Кривом Роге уточняют последствия ракетного удара
    9 пострадавших, разбита СТО и изуродованы школы: в Кривом Роге уточняют последствия ракетного удара

    Число пострадавших возросло до 9.

    Сегодня 18:48
    0
    просмотров
    Что делать жителю Днепра, если «доступних ліків» не оказалось в наличии: инструкция 2024
    Что делать жителю Днепра, если «доступних ліків» не оказалось в наличии: инструкция 2024

    В аптеках Днепра и по всей Украине действует программа «Доступні ліки» - пациент может получить  ряд препаратов либо бесплатно, либо с некоторой доплатой, в зависимости от производителя. Стоимость лекарства – полную или частичную – аптекам оплачивается из государственного бюджета.

    Сегодня 17:26
    1
    просмотров
    В Днепре весь сентябрь некоторым домам будут отключать газ: все адреса
    В Днепре весь сентябрь некоторым домам будут отключать газ: все адреса

    В Днепре в сентябре снова будут выключать газ из-за плановых работ.

    Сегодня 16:36
    2
    просмотров
    «Сын родился, когда отец боролся за жизнь»: в Днепре спасают военного, в которого попал FPV-дрон
    «Сын родился, когда отец боролся за жизнь»: в Днепре спасают военного, в которого попал FPV-дрон

    В Днепре спасают военного, получившего тяжелое ранение из-за FPV-дрона.

    Сегодня 15:43
    1
    просмотров
    Где в Днепре находится необычное здание с утками на фасаде: там собирались охотники и были коммуналки
    Где в Днепре находится необычное здание с утками на фасаде: там собирались охотники и были коммуналки

    В Днепре не так много домов времен Екатеринослава сохранилось и было реконструировано. Часть из них благодаря этому находится во все еще отличном состоянии. Одно из таких зданий находится на Староказацкой улице.

    Сегодня 15:00
    4
    просмотров
    FLiRT уже в Днепре: в области обнаружили 5 случаев нового субварианта штамма COVID-19
    FLiRT уже в Днепре: в области обнаружили 5 случаев нового субварианта штамма COVID-19

    Новый штамм коронавируса уже зафиксирован в Днепре.

    Сегодня 14:39
    1
    просмотров
    В Днепре простятся с актером театра Шевченко, погибшим на фронте
    В Днепре простятся с актером театра Шевченко, погибшим на фронте

    Прощание с актером театра Шевченко, погибшим на фронте, состоится в Днепре.

    Сегодня 13:51
    1
    просмотров

    АКЦИИ КОМПАНИЙ

    • KangooSport
      -10%
      KangooSport

      Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

    • TAL-MEDICAL
      Акция
      TAL-MEDICAL

      Консультация врача и УЗИ обследование

    • TAL-Medical
      15%
      TAL-Medical

      Скидка на консультацию лучших специалистов!

    • Доступные врачи
      Акция!
      Доступные врачи

      Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

    Наверх