Некоторым потребителям перечислили субсидии на коммуналку: кого касается

Некоторые хозяйства могут изменить размер субсидии.

Дважды в год домохозяйствам, у которых среднемесячный совокупный доход уменьшился или увеличился более чем на 50%, перечисляют жилищную субсидию. Пересчет производится в марте и августе.

Об этом сообщает пресс-служба Пенсионного фонда Украины.

Органы ПФУ осуществляют перерасчет размера жилищной субсидии в пределах установленного срока ее назначения. Такой перерасчет производится автоматически, без обращения граждан.

В Пенсионном фонде рассказали, что при перерасчете выплат указанной категории субсидиантов с августа среднемесячный совокупный доход учтен за I и II кварталы текущего года. Его сопоставляют с доходами за III и IV квартал прошлого года. Именно за этот период был учтен доход при назначении субсидии с мая 2024 года.

Если в результате сопоставления установлено, что доходы изменились более чем на 50%, размер жилищной субсидии пересмотрен. Таким образом, назначенный размер жилищной субсидии у домохозяйств, у которых доходы уменьшились/увеличились более чем на 50%, изменился.

Читайте также:

Українська Русский

Автор: