Некоторым пенсионерам из Днепра необходимо пройти идентификацию в ПФУ: зачем это нужно

Чтобы продолжить получать пенсионные выплаты некоторым пенсионерам, живущим в Днепре и области нужно пройти видеоидентификацию. Сделать это нужно до конца месяца. Процедура обязательна только для тех, кто приобрел статус внутренне перемещенного лица до начала полномасштабного вторжения – то есть до 24 февраля 2022 года.

Журналисты dnepr.info узнали, как пройти процедуру не выходя из дома.

Для чего она нужна

Все дело в том, что ранее, чтобы получать выплаты от государства такие пенсионеры должны были проходить идентификацию в отделениях «Ощадбанка», а на время карантина это правило было приостановлено. Сейчас – карантинные запреты сняты и им снова нужно пройти процедуру идентификации, но сделать это можно уже не только в отделении банка, но и по видео. При этом пенсионер может не выходить из дома, а просто сидеть за компьютером.

Чтобы пройти видеоидентификацию необходимо воспользоваться порталом Пенсионного фонда Украины.

Где подать заявление

В личном кабинете можно сначала записаться на «процедуру». Сделать это можно с помощью вкладки «Идентификация в режиме видеоконференцсвязи», далее нужно заполнить форму и выбрать приложение, с помощью которого и будет проводится идентификация. Этом может быть Skype, Telegram, Viber, WhatsApp, Zoom, Google Meet, Signal.

Какие документы нужны

После заполнения формы нужно нажать кнопку «Подать заявление» и добавить к нему ряд скан-копий документов. Это паспорт, пенсионное удостоверение, справка с ИНН номером, свидетельство о рождении, трудовая книжка. Размер каждого файла при этом не должен быть более 1 Мб.

Как проходит процедура

После подачи заявления с пенсионером должен связаться работник ПФУ и согласовать время проведения видеоидентификации. Проводится она не позднее чем в течение 30 календарных дней. При этом выбирать дату нужно лишь через 10 рабочих дней с момента подачи заявления в ПФУ. Сама идентификация не может продолжаться более 20 минут в течение которых пенсионер буде отвечать на вопросы от работника Пенсионного фонда. Обработка ответов займет около двух недель.

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