Некоторых уже выписали: в больнице Днепра находятся 32 пострадавших от субботнего ракетного удара

В одной из больниц Днепра спасают 32 человека, которым чудом удалось выжить во время ракетного удара по днепровской многоэтажке.

Среди них 9 – тяжелые.

Об этом сообщил главврач одной из больниц во время телемарафона.

Он рассказал о судьбе некоторых из них.

27-летняя Екатерина, которая пролежала под завалами 20 часов и получила переохлаждение, сейчас под присмотром врачей. Ее состояние улучшилось.

В тяжелом состоянии находится 19-летняя девушка. У нее черепно-мозговая травма, также она потеряла глаз. В настоящее время она находится в реанимации. В Днепре у нее почти никого нет, ее навещает парень, а родители живут в Луганской области.

Стало известно о состоянии восьмилетней Златы. Девочка переходила улицу и шла в свой дом, когда раздался взрыв. Врачи говорят, что с девочкой все будет хорошо, но шрамы на лице от обломков будут напоминать об этом дне постоянно.

Из хороших новостей – нескольких пострадавших сегодня уже выпишут.

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