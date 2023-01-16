Некоторых уже выписали: в больнице Днепра находятся 32 пострадавших от субботнего ракетного удара

Среди них 9 – тяжелые.
Об этом сообщил главврач одной из больниц во время телемарафона.
Он рассказал о судьбе некоторых из них.
27-летняя Екатерина, которая пролежала под завалами 20 часов и получила переохлаждение, сейчас под присмотром врачей. Ее состояние улучшилось.
В тяжелом состоянии находится 19-летняя девушка. У нее черепно-мозговая травма, также она потеряла глаз. В настоящее время она находится в реанимации. В Днепре у нее почти никого нет, ее навещает парень, а родители живут в Луганской области.
Стало известно о состоянии восьмилетней Златы. Девочка переходила улицу и шла в свой дом, когда раздался взрыв. Врачи говорят, что с девочкой все будет хорошо, но шрамы на лице от обломков будут напоминать об этом дне постоянно.
Из хороших новостей – нескольких пострадавших сегодня уже выпишут.
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