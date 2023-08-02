Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Днепра
  • Новости
  • Некоторые жители Днепра имеют право уйти на пенсию в 50 лет: кого это касается

Некоторые жители Днепра имеют право уйти на пенсию в 50 лет: кого это касается

Сегодня 08:00
просмотров

Обычно украинцы имеют право выходить на пенсию в 60-65 лет - при наличии определенного страхового стажа.

Новости Днепра про Некоторые жители Днепра имеют право уйти на пенсию в 50 лет: кого это касается

Но есть категории граждан, имеющих право досрочно выйти на пенсию в 50 лет при наличии 15 лет страхового стажа.

Это женщины, родившие пятерых или более детей.

Об этом сообщили в Минреинтеграции.

Многодетный отец также имеет право на получение досрочной пенсии при условии, что мать не воспользовалась своим правом или в случае ее отсутствия. Отметим, что многодетный отец имеет право выйти на пенсию в 55 лет при наличии 20-летнего страхового стажа.

Документы, необходимые для назначения пенсии:

  1. Документ, удостоверяющий личность.
  2. Документ, удостоверяющий приобретенный страховой стаж.
  3. Свидетельства о рождении детей или их паспорта.

Куда и когда следует подавать заявление?

Заявление о назначении досрочной пенсии можно подать в орган Пенсионного фонда в срок не раньше, чем за один месяц до пенсионного возраста (50-летие для женщин) и желательно не позднее трех месяцев со дня достижения этого возраста. Если заявление было подано своевременно, выплаты будут поступать со дня 50-летия.

Читайте также:

Новости Днепра про Некоторые жители Днепра имеют право уйти на пенсию в 50 лет: кого это касаетсяУкраїнська Новости Днепра про Некоторые жители Днепра имеют право уйти на пенсию в 50 лет: кого это касаетсяРусский

Автор:


# # # # #
Главные новости Днепра в Telegram

Добавить комментарий

Новости по теме

Сегодня в Днепре масштабное отключение света: не будет 12 часов (АДРЕСА)
Новости Днепра
Сегодня 06:45
Сегодня в Днепре масштабное отключение света: не будет 12 часов (АДРЕСА)

Подготовьтесь!

В Днепре летят вниз цены на украинские арбузы: сколько стоит килограмм бахчевых
Новости Днепра
Вчера 21:59
В Днепре летят вниз цены на украинские арбузы: сколько стоит килограмм бахчевых

В Днепре стартовал полноценный сезон бахчевых.

Могут ли отключить абонента в Днепре через двухзонный счетчик электроэнергии
Новости Днепра
Вчера 21:20
Могут ли отключить абонента в Днепре через двухзонный счетчик электроэнергии

Представители Yasno рассказали, можно ли отключить абонента через двухзонный счетчик.

В Днепре показали нереализованный проект футуристического кинотеатра на левом берегу (ФОТО)
Новости Днепра
Вчера 20:38
В Днепре показали нереализованный проект футуристического кинотеатра на левом берегу (ФОТО)

В сети показали один из нереализованных проектов строительства кинотеатра на…

Последние новости

Сегодня в Днепре масштабное отключение света: не будет 12 часов (АДРЕСА)
Сегодня в Днепре масштабное отключение света: не будет 12 часов (АДРЕСА)

Подготовьтесь!

Сегодня 06:45
4
просмотров
Погода на 2 августа: в Днепре облачно и очень жарко
Погода на 2 августа: в Днепре облачно и очень жарко

Зонт сегодня, скорее всего, не понадобится!

Сегодня 06:15
4
просмотров
В Днепре летят вниз цены на украинские арбузы: сколько стоит килограмм бахчевых
В Днепре летят вниз цены на украинские арбузы: сколько стоит килограмм бахчевых

В Днепре стартовал полноценный сезон бахчевых.

Вчера 21:59
38
просмотров
Могут ли отключить абонента в Днепре через двухзонный счетчик электроэнергии
Могут ли отключить абонента в Днепре через двухзонный счетчик электроэнергии

Представители Yasno рассказали, можно ли отключить абонента через двухзонный счетчик.

Вчера 21:20
14
просмотров
В Днепре показали нереализованный проект футуристического кинотеатра на левом берегу (ФОТО)
В Днепре показали нереализованный проект футуристического кинотеатра на левом берегу (ФОТО)

В сети показали один из нереализованных проектов строительства кинотеатра на левом берегу.

Вчера 20:38
8
просмотров
На поверхности реки в Днепропетровской области нашли тело мужчины
На поверхности реки в Днепропетровской области нашли тело мужчины

В Днепропетровской области из реки извлекли тело мужчины.

Вчера 19:57
5
просмотров
По огородам жителей Днепра бегают опасные тарантулы: ядовиты ли они
По огородам жителей Днепра бегают опасные тарантулы: ядовиты ли они

В Днепре из норок вылезли жуткие пауки.

Вчера 19:22
14
просмотров
В Днепре появится новый трамвайный маршрут, но есть нюанс
В Днепре появится новый трамвайный маршрут, но есть нюанс

В Днепре на несколько дней заработает старый-новый трамвайный маршрут.

Вчера 18:32
9
просмотров
Снимает стресс и улучшает зрение: сколько в Днепре стоит «фрукт молодости»
Снимает стресс и улучшает зрение: сколько в Днепре стоит «фрукт молодости»

Лето – в самом разгаре. Полки магазинов и рынков переполнены фруктами и овощами.

Вчера 18:22
13
просмотров
Аферисты обманывают жителей Днепра, выдавая себя известным священником
Аферисты обманывают жителей Днепра, выдавая себя известным священником

Мошенники выдают себя за священника и выманивают деньги нужды выдуманных военных.

Вчера 17:37
2
просмотров

АКЦИИ КОМПАНИЙ

  • KangooSport
    -10%
    KangooSport

    Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

  • TAL-MEDICAL
    Акция
    TAL-MEDICAL

    Консультация врача и УЗИ обследование

  • TAL-Medical
    15%
    TAL-Medical

    Скидка на консультацию лучших специалистов!

  • Доступные врачи
    Акция!
    Доступные врачи

    Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

Наверх