Некоторые жители Днепра имеют право уйти на пенсию в 50 лет: кого это касается

Обычно украинцы имеют право выходить на пенсию в 60-65 лет - при наличии определенного страхового стажа.

Но есть категории граждан, имеющих право досрочно выйти на пенсию в 50 лет при наличии 15 лет страхового стажа.

Это женщины, родившие пятерых или более детей.

Об этом сообщили в Минреинтеграции.

Многодетный отец также имеет право на получение досрочной пенсии при условии, что мать не воспользовалась своим правом или в случае ее отсутствия. Отметим, что многодетный отец имеет право выйти на пенсию в 55 лет при наличии 20-летнего страхового стажа.

Документы, необходимые для назначения пенсии:

Документ, удостоверяющий личность. Документ, удостоверяющий приобретенный страховой стаж. Свидетельства о рождении детей или их паспорта.

Куда и когда следует подавать заявление?

Заявление о назначении досрочной пенсии можно подать в орган Пенсионного фонда в срок не раньше, чем за один месяц до пенсионного возраста (50-летие для женщин) и желательно не позднее трех месяцев со дня достижения этого возраста. Если заявление было подано своевременно, выплаты будут поступать со дня 50-летия.

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