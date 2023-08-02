Некоторые жители Днепра имеют право уйти на пенсию в 50 лет: кого это касается

Но есть категории граждан, имеющих право досрочно выйти на пенсию в 50 лет при наличии 15 лет страхового стажа.
Это женщины, родившие пятерых или более детей.
Об этом сообщили в Минреинтеграции.
Многодетный отец также имеет право на получение досрочной пенсии при условии, что мать не воспользовалась своим правом или в случае ее отсутствия. Отметим, что многодетный отец имеет право выйти на пенсию в 55 лет при наличии 20-летнего страхового стажа.
Документы, необходимые для назначения пенсии:
Куда и когда следует подавать заявление?
Заявление о назначении досрочной пенсии можно подать в орган Пенсионного фонда в срок не раньше, чем за один месяц до пенсионного возраста (50-летие для женщин) и желательно не позднее трех месяцев со дня достижения этого возраста. Если заявление было подано своевременно, выплаты будут поступать со дня 50-летия.
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