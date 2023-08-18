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Некоторые трамваи сократят маршрут: как в пятницу в Днепре работает общественный транспорт

Сегодня 08:30
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Важная информация!

Новости Днепра про Некоторые трамваи сократят маршрут: как в пятницу в Днепре работает общественный транспорт

Сегодня, 18 августа, в работе общественного транспорта есть некоторые изменения.

Так, трамваи №18 и №19 с 9:30 до 17:00 будут следовать сокращенным маршрутом до ул. Передовой – без заезда на ж/м Левобережный-3. Изменения связаны с ремонтом трамвайного переезда на перекрестке просп. Мира и ул. Генерала Захарченко.

А трамваи №12 продолжат работать по сокращенному маршруту – от завода Металлоизделий до ул. Игоря Сикорского. Изменения связаны с проведением восстановительных работ на ул. Вартовых неба.

Об этом сообщили в Днепровском городском совете.

Также в Днепре продолжит работу временный трамвайный маршрут №7 – пл. Старомостовая – ул. Исполкомовская. Перевозки будут производиться с 7:00 до 19:00 с интервалом 25 минут.

Все остальные трамвайные, троллейбусные и автобусные маршруты будут работать в штатном режиме по расписанию рабочего дня.

Учитывайте эту информацию во время поездок по городу!

 

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