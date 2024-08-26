Некоторые поезда, курсирующие через Днепр, задерживаются из-за обесточивания: список рейсов

В связи с масштабной атакой врага произошло обесточивание в некоторых регионах, сообщили в Укрзализныце.
Выведены резервные тепловозы, все поезда дальнего сообщения продолжат движение, — говорится в сообщении.
Электропоезда, которые двигаются по городам, сейчас также имеют задержки, на местах работают энергетики.
City Express в Киеве и Днепре продолжает курсировать по графику.
На портале Укрзализныци обнародовали задерживаемые в результате обесточений рейсы, в списке присутствуют и поезда, курсирующие через или в Днепр.
Поезд 120 из Дорохуска в Днепр:
Поезд 032 – Перемышль – Днепр – Запорожье:
Ознакомиться со списком других рейсов можно по ссылке.
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