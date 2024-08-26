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  • Некоторые поезда, курсирующие через Днепр, задерживаются из-за обесточивания: список рейсов

Некоторые поезда, курсирующие через Днепр, задерживаются из-за обесточивания: список рейсов

Сегодня 10:37
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Из-за обесточивания в результате массированной вражеской атаки некоторые рейсы Укрзализныци задерживаются.

Новости Днепра про Некоторые поезда, курсирующие через Днепр, задерживаются из-за обесточивания: список рейсов

В связи с масштабной атакой врага произошло обесточивание в некоторых регионах, сообщили в Укрзализныце.

Выведены резервные тепловозы, все поезда дальнего сообщения продолжат движение, — говорится в сообщении.

Электропоезда, которые двигаются по городам, сейчас также имеют задержки, на местах работают энергетики.

City Express в Киеве и Днепре продолжает курсировать по графику.

На портале Укрзализныци обнародовали задерживаемые в результате обесточений рейсы, в списке присутствуют и поезда, курсирующие через или в Днепр.

Поезд 120 из Дорохуска в Днепр:

  • Варшава Восточная (06:49) – Дорохуск (09:57) – через Киев, пограничный контроль в поезде 120 на станции Дорохуск с 11:00 до 12:27;

Поезд 032 – Перемышль – Днепр – Запорожье:

  • ИС7300 Познань 05:40 — Перемышль 13:54 через Вроцлав, Ополе, Катовице, Краков;
  • ИС63104 Вроцлав 08:50 – Перемышль 15:03 через Ополе, Катовице, Краков;
  • ИС73104 Зеленая Гура 07:38 — Перемышль 16:13 через Вроцлав, Ополе, Краков;
  • IC106 Грац 05:26 — Перемышль 16:34 через Вену, Остраву, Катовице, Краков.

Ознакомиться со списком других рейсов можно по ссылке.

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Новости Днепра про Некоторые поезда, курсирующие через Днепр, задерживаются из-за обесточивания: список рейсовУкраїнська Новости Днепра про Некоторые поезда, курсирующие через Днепр, задерживаются из-за обесточивания: список рейсовРусский

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