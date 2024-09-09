Некоторые поезда, курсирующие через Днепр, задерживаются на 2 часа: что произошло

Укрзализныця сообщила о задержке ряда поездов, курсирующих через Днепр и область.

По техническим причинам ночью были изменены маршруты поездов, которые должны двигаться по участку Фастов-2 – Белая Церковь – Мироновка. Новый временный маршрут был проложен через станции Фастов-1 – Киев-Пассажирский – Триполье – Мироновка.

Об этом сообщили в пресс-службе Укрзализныци.

Из-за изменений задерживаются до 2 часов рейсы, которые едут через Днепр и другие:

№181/182 Ивано-Франковск – Днепр;

№6/216 Ясиня/Черновцы – Запорожье;

№110 Львов – Херсон;

№32 Перемышль – Запорожье;

№88 Ковель – Запорожье;

№40 Солотвино – Запорожье;

№4 Ужгород – Запорожье;

№3 Запорожье – Ужгород;

№75/76 Кривой Рог – Киев;

№85/86 Запорожье – Львов;

№31/32 Запорожье – Перемышль.

Читайте также:

Українська Русский

Автор: