Некоторые поезда, курсирующие через Днепр, задерживаются на 2 часа: что произошло

По техническим причинам ночью были изменены маршруты поездов, которые должны двигаться по участку Фастов-2 – Белая Церковь – Мироновка. Новый временный маршрут был проложен через станции Фастов-1 – Киев-Пассажирский – Триполье – Мироновка.
Об этом сообщили в пресс-службе Укрзализныци.
Из-за изменений задерживаются до 2 часов рейсы, которые едут через Днепр и другие:
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