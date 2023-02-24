Нейросеть изобразила города Украины с женскими лицами: как выглядит Днепр

Нейросети для рисования стремительно развиваются, а создаваемые ими изображения становятся все более и более детализированными, качественными и реалистичными.
Для того чтобы получить, например, свой портрет, достаточно сформулировать текстовый запрос. Самые популярные среди нейросетей – Midjourney, Stable Diffusion, Craiyon и т.д.
С их помощью можно даже посмотреть, какой будет украинская Победа. Но вернемся к сегодняшним реалиям.
Так, нейросеть, не отмечается, какая именно, изобразила города Украины с женскими лицами.
Фото опубликовал Aftandil Emanyilovich в Facebook.
Так нейросеть увидела Днепр:
А так Киев, Ужгород и Львов:
А так нейросеть представляет Луцк, Николаев и Одессу:
Луганск, Донецк и Севастополь – это Украина. Так было, есть и будет!
А так нейросеть изобразила Тернополь, Запорожье, Черновцы и другие города Украины. Ищите свой:
Напомним, в Украине стал доступным сервис искусственного интеллекта ChatGPT. Это такой чат-бот, который может отвечать на любой вопрос пользователей, собирая информацию из интернет-пространства и компонуя ее в готовый текст. Подробности здесь.
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