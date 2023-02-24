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Нейросеть изобразила города Украины с женскими лицами: как выглядит Днепр

Сегодня 12:07
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Ищите свой город!

Новости Днепра про Нейросеть изобразила города Украины с женскими лицами: как выглядит Днепр

Нейросети для рисования стремительно развиваются, а создаваемые ими изображения становятся все более и более детализированными, качественными и реалистичными.

Для того чтобы получить, например, свой портрет, достаточно сформулировать текстовый запрос. Самые популярные среди нейросетей – Midjourney, Stable Diffusion, Craiyon и т.д.

С их помощью можно даже посмотреть, какой будет украинская Победа. Но вернемся к сегодняшним реалиям.

Так, нейросеть, не отмечается, какая именно, изобразила города Украины с женскими лицами.

Фото опубликовал Aftandil Emanyilovich в Facebook.

Так нейросеть увидела Днепр:

Новости Днепра про Нейросеть изобразила города Украины с женскими лицами: как выглядит Днепр

А так Киев, Ужгород и Львов:

Новости Днепра про Нейросеть изобразила города Украины с женскими лицами: как выглядит Днепр

Новости Днепра про Нейросеть изобразила города Украины с женскими лицами: как выглядит Днепр

Новости Днепра про Нейросеть изобразила города Украины с женскими лицами: как выглядит Днепр

А так нейросеть представляет Луцк, Николаев и Одессу:

Новости Днепра про Нейросеть изобразила города Украины с женскими лицами: как выглядит Днепр

Новости Днепра про Нейросеть изобразила города Украины с женскими лицами: как выглядит Днепр

Новости Днепра про Нейросеть изобразила города Украины с женскими лицами: как выглядит Днепр

Луганск, Донецк и Севастополь – это Украина. Так было, есть и будет!

Новости Днепра про Нейросеть изобразила города Украины с женскими лицами: как выглядит Днепр

Новости Днепра про Нейросеть изобразила города Украины с женскими лицами: как выглядит Днепр

Новости Днепра про Нейросеть изобразила города Украины с женскими лицами: как выглядит Днепр

А так нейросеть изобразила Тернополь, Запорожье, Черновцы и другие города Украины. Ищите свой:

Новости Днепра про Нейросеть изобразила города Украины с женскими лицами: как выглядит Днепр

Новости Днепра про Нейросеть изобразила города Украины с женскими лицами: как выглядит Днепр

Новости Днепра про Нейросеть изобразила города Украины с женскими лицами: как выглядит Днепр

Новости Днепра про Нейросеть изобразила города Украины с женскими лицами: как выглядит Днепр

Новости Днепра про Нейросеть изобразила города Украины с женскими лицами: как выглядит Днепр

Новости Днепра про Нейросеть изобразила города Украины с женскими лицами: как выглядит Днепр

Новости Днепра про Нейросеть изобразила города Украины с женскими лицами: как выглядит Днепр

Новости Днепра про Нейросеть изобразила города Украины с женскими лицами: как выглядит Днепр

Новости Днепра про Нейросеть изобразила города Украины с женскими лицами: как выглядит Днепр

Новости Днепра про Нейросеть изобразила города Украины с женскими лицами: как выглядит Днепр

Новости Днепра про Нейросеть изобразила города Украины с женскими лицами: как выглядит Днепр

Новости Днепра про Нейросеть изобразила города Украины с женскими лицами: как выглядит Днепр

Новости Днепра про Нейросеть изобразила города Украины с женскими лицами: как выглядит Днепр

Новости Днепра про Нейросеть изобразила города Украины с женскими лицами: как выглядит Днепр

Напомним, в Украине стал доступным сервис искусственного интеллекта ChatGPT. Это такой чат-бот, который может отвечать на любой вопрос пользователей, собирая информацию из интернет-пространства и компонуя ее в готовый текст. Подробности здесь.

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Новости Днепра про Нейросеть изобразила города Украины с женскими лицами: как выглядит ДнепрУкраїнська Новости Днепра про Нейросеть изобразила города Украины с женскими лицами: как выглядит ДнепрРусский

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