Нейросеть изобразила города Украины с женскими лицами: как выглядит Днепр

Ищите свой город!

Нейросети для рисования стремительно развиваются, а создаваемые ими изображения становятся все более и более детализированными, качественными и реалистичными.

Для того чтобы получить, например, свой портрет, достаточно сформулировать текстовый запрос. Самые популярные среди нейросетей – Midjourney, Stable Diffusion, Craiyon и т.д.

С их помощью можно даже посмотреть, какой будет украинская Победа. Но вернемся к сегодняшним реалиям.

Так, нейросеть, не отмечается, какая именно, изобразила города Украины с женскими лицами.

Фото опубликовал Aftandil Emanyilovich в Facebook.

Так нейросеть увидела Днепр:

А так Киев, Ужгород и Львов:

А так нейросеть представляет Луцк, Николаев и Одессу:

Луганск, Донецк и Севастополь – это Украина. Так было, есть и будет!

А так нейросеть изобразила Тернополь, Запорожье, Черновцы и другие города Украины. Ищите свой:

Напомним, в Украине стал доступным сервис искусственного интеллекта ChatGPT. Это такой чат-бот, который может отвечать на любой вопрос пользователей, собирая информацию из интернет-пространства и компонуя ее в готовый текст. Подробности здесь.

Читайте также:

Українська Русский

Автор: