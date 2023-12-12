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  • Недоступны услуги связи и доступа в интернет: в Kyivstar прокомментировали масштабный сбой в работе

Недоступны услуги связи и доступа в интернет: в Kyivstar прокомментировали масштабный сбой в работе

Сегодня 08:25
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В компании заявили, что специалисты работают над устранением проблемы.

Новости Днепра про Недоступны услуги связи и доступа в интернет: в Kyivstar прокомментировали масштабный сбой в работе

Сегодня, 12 декабря, в работе телекоммуникационной компании «Киевстар» произошел масштабный сбой. Пользователи жалуются на отсутствие мобильной связи, интернета и невозможность войти на сайт оператора. Также невозможно войти в мобильное приложение «Киевстар». При попытке дозвониться абоненты слышат ответ «мобильная сеть недоступна».

На странице Kyivstar в ФБ заявили, что «произошел технический сбой, в результате которого могут быть недоступны услуги связи и доступа в интернет в некоторых абонентов».

Специалисты компании работают над устранением проблемы. Приносим абонентам извинения за временные сложности и благодарим за понимание, – говорится в сообщении.

Новости Днепра про Недоступны услуги связи и доступа в интернет: в Kyivstar прокомментировали масштабный сбой в работе

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Новости Днепра про Недоступны услуги связи и доступа в интернет: в Kyivstar прокомментировали масштабный сбой в работеУкраїнська Новости Днепра про Недоступны услуги связи и доступа в интернет: в Kyivstar прокомментировали масштабный сбой в работеРусский

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