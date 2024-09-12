Недостает более 300 водителей: в Днепре приглашают женщин на бесплатное обучение вождению автобусом

Жительницы Днепра могут бесплатно научиться управлять автобусом.

В Днепре женщин приглашают на бесплатное обучение управлению автобусом, сообщили в пресс-службе Департамента транспорта и транспортной инфраструктуры Днепровского городского совета.

Как отмечают в департаменте, после начала полномасштабного вторжения на автотранспортных предприятиях возникла острая нехватка работников. В настоящее время не хватает более 300 водителей.

Чтобы открыть новые карьерные возможности для женщин, желающих работать в пассажирских перевозках, но не имеющих нужных навыков, создана программа по переквалификации. Желающие смогут бесплатно научиться водить автобус и получить водительскую категорию «D», — говорится в публикации.

Чтобы принять участие в обучении, нужно иметь водительское удостоверение и опыт практического вождения. Важно быть готовым как к онлайн-формату занятий, так и офлайн.

Кроме этого, участницам программы в департаменте транспорта и транспортной инфраструктуры, а также в КП «Днепровский электротранспорт» гарантируют трудоустройство после окончания учебы.

Зарегистрироваться можно по ссылке. Сбор заявлений продлится до 1 октября.

Узнать подробнее о пилотном проекте по подготовке женщин-водителей автобусов можно ЗДЕСЬ.

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