Небо над Днепром во время непогоды затянуло «пушистыми» грозовыми облаками (ФОТО)

Заметим, что непогода будет бушевать до конца суток. А завтра в Днепр вернется жара.

Сегодняшнее вечернее небо в Днепре действительно удивляет.

Кое-где уже слышен гром и видны молнии.

Жители Днепра заснимали «пушистые» и нависшие над городом грозовые тучи.

Армагеддон, бушевавший в двух районах Днепропетровщины, добрался до областного центра.

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В Днепре продолжают отключать водоснабжение и водоотвод должникам.

В Днепре 6 июня снова будут выключать свет.

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