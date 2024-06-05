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  • Небо над Днепром во время непогоды затянуло «пушистыми» грозовыми облаками (ФОТО)

Небо над Днепром во время непогоды затянуло «пушистыми» грозовыми облаками (ФОТО)

Сегодня 21:23
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Страшно красиво.

Новости Днепра про Небо над Днепром во время непогоды затянуло

Армагеддон, бушевавший в двух районах Днепропетровщины, добрался до областного центра.

Жители Днепра заснимали «пушистые» и нависшие над городом грозовые тучи.

Кое-где уже слышен гром и видны молнии.

Сегодняшнее вечернее небо в Днепре действительно удивляет.

Заметим, что непогода будет бушевать до конца суток. А завтра в Днепр вернется жара.

Новости Днепра про Небо над Днепром во время непогоды затянуло

Новости Днепра про Небо над Днепром во время непогоды затянуло

Новости Днепра про Небо над Днепром во время непогоды затянуло

Новости Днепра про Небо над Днепром во время непогоды затянуло

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