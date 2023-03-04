Неадекватный днепрянин облил собственный двор кровью и угрожал жене оружием

В Днепре к сотрудникам полиции обратилась местная жительница, которая рассказала, что ее неадекватный муж угрожает ей физической расправой.

Кроме того, днепрянин облил весь двор на улице Краснопольской кровью животных и забросал территорию их останками. Об этом сообщает Telegram-канал «Днепр Оперативный».

Правоохранителям удалось разыскать автомобиль марки Toyota Prado, на котором передвигался мужчина. В салоне иномарки патрульные нашли газовый пистолет с явными признаками переделки.

Вооруженного горожанина задержали для выяснения всех обстоятельств его неадекватного поведения.

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