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  • Неадекватный днепрянин облил собственный двор кровью и угрожал жене оружием

Неадекватный днепрянин облил собственный двор кровью и угрожал жене оружием

Сегодня 20:14
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В Днепре к сотрудникам полиции обратилась местная жительница, которая рассказала, что ее неадекватный муж угрожает ей физической расправой.

Новости Днепра про Неадекватный днепрянин облил собственный двор кровью и угрожал жене оружием

Кроме того, днепрянин облил весь двор на улице Краснопольской кровью животных и забросал территорию их останками. Об этом сообщает Telegram-канал «Днепр Оперативный».

Правоохранителям удалось разыскать автомобиль марки Toyota Prado, на котором передвигался мужчина. В салоне иномарки патрульные нашли газовый пистолет с явными признаками переделки.

Вооруженного горожанина задержали для выяснения всех обстоятельств его неадекватного поведения.

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