Не ждите зря: в Днепре из-за обесточивания есть проблемы с троллейбусами

В Днепре перебои в работе троллейбусов из-за обесточивания.

В Днепре произошел сбой в работе электротранспорта после введения экстренных отключений.

Задерживается движение троллейбусов №18 и 19. Они будут курсировать на улицу Передовой. Троллейбус №20 в жилмассив Калиновский. Также с задержкой работают троллейбусы №16,19 и 21. Все уезжают, но только к площади Космической.

Напомним, в Днепре иногда отсутствует свет и вода. Причина – массированная ракетная атака.

Мы также сообщали, что в Днепровском районе из-под завалов дачного дома живым достали мужчину. К сожалению, известно о по меньшей мере одном погибшем.

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