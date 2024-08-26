Не ждите зря: в Днепре из-за обесточивания есть проблемы с троллейбусами

В Днепре произошел сбой в работе электротранспорта после введения экстренных отключений.
Задерживается движение троллейбусов №18 и 19. Они будут курсировать на улицу Передовой. Троллейбус №20 в жилмассив Калиновский. Также с задержкой работают троллейбусы №16,19 и 21. Все уезжают, но только к площади Космической.
Напомним, в Днепре иногда отсутствует свет и вода. Причина – массированная ракетная атака.
Мы также сообщали, что в Днепровском районе из-под завалов дачного дома живым достали мужчину. К сожалению, известно о по меньшей мере одном погибшем.
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Не ждите зря.
Из-за обесточивания в результате массированной вражеской атаки некоторые рейсы Укрзализныци…
В результате вражеской атаки пострадал еще один человек.
Число погибших в результате вражеской атаки на Украину увеличилось.
Не ждите зря.
Из-за обесточивания в результате массированной вражеской атаки некоторые рейсы Укрзализныци задерживаются.
В результате вражеской атаки пострадал еще один человек.
Число погибших в результате вражеской атаки на Украину увеличилось.
Известно об одном погибшем в результате массированной вражеской атаки на Украину.
В некоторых регионах Украины наблюдаются перебои со светом.
Ворог здійснює масовану ракетну атаку на Україну.
Некоторые жители Днепра сегодня останутся без света.
Общественный транспорт в Днепре будет курсировать с изменениями.
Хорошего дня, друзья!
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
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