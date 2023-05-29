Не ждите зря: в Днепре на два дня сменят маршрут несколько популярных трамваев

Об этом сообщили в КП «Днепровский электротранспорт».
Пассажиров, которые планируют ехать трамваями №18 и 19, предупреждают об изменении маршрута.
Так, 30 и 31 мая трамваи №18 и 19 сократят маршрут и с 11 до 14 часов дня будут ехать только до улицы Передовой, не заезжая в жилой массив Левобережный-3.
Причина – ремонт контактной сети по проспекту Мира.
Напомним, ранее мы сообщали, что в Днепре на неопределенное время перекроют некоторые перекрестки на проспекте Мира. А на Европейской площади начали разбирать брусчатку, чтобы отремонтировать пешеходные дорожки.
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