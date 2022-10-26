Не ждите зря: в Днепре два трамвая 27 октября закончат работу раньше

Об этом сообщили в КП «Днепровский электротранспорт» ДМР.
Отмечается, что 27 октября 2022 трамваи №6, №9 закончат свою работу раньше.
Последние отправления с окончательных остановок:
Маршрут №6
– от пл. Старомостовой в 20 час. 39 мин.;
– от Института мин. ресурсов в 21 час. 01 мин.
Маршрут №9
– от пл. Старомостовой в 20 час. 01 мин.;
— от Мясокомбината в 20 час. 43 мин.
Изменения, связанные с ремонтом контактной сети на Амурском мосту. Если собираетесь возвращаться домой в это время – имейте в виду.
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