Не ждите зря: в Днепре два трамвая 27 октября закончат работу раньше

В Днепре два трамвая завтра закончат работу раньше.

Об этом сообщили в КП «Днепровский электротранспорт» ДМР.

Отмечается, что 27 октября 2022 трамваи №6, №9 закончат свою работу раньше.

Последние отправления с окончательных остановок:

Маршрут №6

– от пл. Старомостовой в 20 час. 39 мин.;

– от Института мин. ресурсов в 21 час. 01 мин.

Маршрут №9

– от пл. Старомостовой в 20 час. 01 мин.;

— от Мясокомбината в 20 час. 43 мин.

Изменения, связанные с ремонтом контактной сети на Амурском мосту. Если собираетесь возвращаться домой в это время – имейте в виду.

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