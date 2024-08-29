Не ждите зря: в Днепре 29 августа ряд троллейбусов закончит работу раньше

В Днепре на Слобожанском проспекте проводят ремонтные работы контактной сети.
Об этом сообщили в пресс-службе КП «Днепровский электротранспорт».
В связи с этим троллейбусы, курсирующие через проспект, закончат свою работу раньше.
Учитывайте вышеуказанную информацию при планировании своих маршрутов на сегодня.
Напомним, сегодня мы сообщали, что в Днепре вечером 29 августа трамвай 1 временно изменит направление движения.
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