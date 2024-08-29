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Не ждите зря: в Днепре 29 августа ряд троллейбусов закончит работу раньше

Сегодня 10:08
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Некоторые троллейбусы в Днепре закончат работу раньше.

Новости Днепра про Не ждите зря: в Днепре 29 августа ряд троллейбусов закончит работу раньше

В Днепре на Слобожанском проспекте проводят ремонтные работы контактной сети.

Об этом сообщили в пресс-службе КП «Днепровский электротранспорт».

В связи с этим троллейбусы, курсирующие через проспект, закончат свою работу раньше.

  • от ул. Королевы Елизаветы II в 20:21; от ж/м Парус-2 в 20:59.
  • 3 от ул. Холодильной в 20:38; от пл. Старомостовой в 21:17.
  • 10 от Исторического музея в 20:25 ч.; от ж/м Победа-5 в 19:59.
  • 12 от ул. Королевы Елизаветы II в 20:29; от ж/м Победа-6 в 21:06.
  • 14 от ул. Королевы Елизаветы II в 21:24; от ж/м Солнечный в 21:09.
  • 17 от ж/м Калиновский в 20:56; от ул. Европейской в ​​20:59.
  • 20 от ж/м Левобережный-3 в 20:59 ч.; от ул. Европейской в ​​20:20.

Учитывайте вышеуказанную информацию при планировании своих маршрутов на сегодня.

Напомним, сегодня мы сообщали, что в Днепре вечером 29 августа трамвай 1 временно изменит направление движения.

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