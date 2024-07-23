Не забудьте взять зонт: в Днепре 23 июля неожиданно изменится погода

В Днепре объявлен уровень опасности.

В Днепропетровском региональном центре гидрометеорологии предупредили об опасном метеорологическом явлении.

Во вторник, 23 июля, в регионе утром и до конца дня ожидается гроза.

В Днепре и области объявлен уровень опасности. Это означает, что погодные условия потенциально опасны для населения, инфраструктуры и окружающей среды. Рекомендуется следить за изменениями погоды, сохранять внимательность и осторожность.

В связи с вышеуказанным сегодня можно часто слышать гром – рекомендуем во время воздушных тревог следить за официальными сообщениями об атаках врага.

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