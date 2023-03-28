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  • Не забудем, не простим: под Авдеевкой погиб солдат-гранатометчик из Днепропетровщины

Не забудем, не простим: под Авдеевкой погиб солдат-гранатометчик из Днепропетровщины

Сегодня 08:00
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25 марта в районе Авдеевки Донецкой области в результате минометно-артиллерийского обстрела получил травмы, несовместимые с жизнью солдат отделения гранатометного взвода механизированного батальона Александр Васильевич Гелетей. Воину было 40 лет.

Новости Днепра про Не забудем, не простим: под Авдеевкой погиб солдат-гранатометчик из Днепропетровщины

 
«Горькая потеря болью отзывается в сердце каждого жителя, собратьев. Но самое трудное сегодня родным – любимой жене, доченькам, которых обожал отец, родной мамочке. Искренне сочувствуем. Поддерживаем», – говорится в сообщении.
 
Вечная слава Герою!

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Новости Днепра про Не забудем, не простим: под Авдеевкой погиб солдат-гранатометчик из ДнепропетровщиныУкраїнська Новости Днепра про Не забудем, не простим: под Авдеевкой погиб солдат-гранатометчик из ДнепропетровщиныРусский

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