Не игнорируйте тревогу: в направлении Днепропетровщины летят ракеты

На Днепропетровщине — воздушная тревога!
Как сообщили в Воздушных силах ВСУ, были возможные пуски крылатых ракет со стратегических бомбардировщиков Ту-95МС. Первая группа ракет уже в Харьковской области в направлении Днепропетровщины (Днепр/Павлоград).
Курс может меняться. Не игнорируйте сигнал воздушной тревоги, – предупредили в ВС.
Обновлено: ракеты в направлении Днепра!
Обновлено в 7:50: очередная группа ракет летит по курсу на Днепропетровщину.
Берегите себя!
Обновлено: в 08:57 дали отбой!
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