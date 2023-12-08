Не игнорируйте тревогу: в направлении Днепропетровщины летят ракеты

Будьте в безопасных местах!

На Днепропетровщине — воздушная тревога!

Как сообщили в Воздушных силах ВСУ, были возможные пуски крылатых ракет со стратегических бомбардировщиков Ту-95МС. Первая группа ракет уже в Харьковской области в направлении Днепропетровщины (Днепр/Павлоград).

Курс может меняться. Не игнорируйте сигнал воздушной тревоги, – предупредили в ВС.

Обновлено: ракеты в направлении Днепра!

Обновлено в 7:50: очередная группа ракет летит по курсу на Днепропетровщину.

Берегите себя!

Обновлено: в 08:57 дали отбой!

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