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Не игнорируйте тревогу: в направлении Днепропетровщины летят ракеты

Сегодня 07:02
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Будьте в безопасных местах!

Новости Днепра про Не игнорируйте тревогу: в направлении Днепропетровщины летят ракеты

На Днепропетровщине — воздушная тревога!

Как сообщили в Воздушных силах ВСУ, были возможные пуски крылатых ракет со стратегических бомбардировщиков Ту-95МС. Первая группа ракет уже в Харьковской области в направлении Днепропетровщины (Днепр/Павлоград).

Курс может меняться. Не игнорируйте сигнал воздушной тревоги, – предупредили в ВС.

Новости Днепра про Не игнорируйте тревогу: в направлении Днепропетровщины летят ракеты

Обновлено: ракеты в направлении Днепра!

Новости Днепра про Не игнорируйте тревогу: в направлении Днепропетровщины летят ракеты

Обновлено в 7:50: очередная группа ракет летит по курсу на Днепропетровщину.

Новости Днепра про Не игнорируйте тревогу: в направлении Днепропетровщины летят ракеты

Берегите себя!

Обновлено: в 08:57 дали отбой!

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Новости Днепра про Не игнорируйте тревогу: в направлении Днепропетровщины летят ракетыУкраїнська Новости Днепра про Не игнорируйте тревогу: в направлении Днепропетровщины летят ракетыРусский

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