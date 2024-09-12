Не выходите без зонтов: в Днепре объявили штормовое предупреждение

В Днепре и области в ближайшее время ожидается гроза, сообщили в Днепропетровском региональном центре гидрометеорологии.
Непогода придет в ближайшее время и сохранится до конца суток 12 сентября.
Объявлен I уровень опасности. Это означает, что погодные условия потенциально опасны для людей и окружающей среды. В таком случае рекомендуется внимательно следить за сообщениями о возможном дальнейшем усложнении погоды.
Украинцев призывают быть осторожными на улице во время грозы и не приближаться к высоким деревьям, линиям электропередач и металлическим заборам.
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