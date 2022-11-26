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  • Не выдержали нагрузку: в Днепре на левом берегу вышли из строя колонки с водой

Не выдержали нагрузку: в Днепре на левом берегу вышли из строя колонки с водой

Сегодня 11:51
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Для обеспечения водой жителей Днепра на левом берегу активно бурят скважины и обустраивают вокруг них колонки.

Новости Днепра про Не выдержали нагрузку: в Днепре на левом берегу вышли из строя колонки с водой

К сожалению, из-за перегрузки вышли из строя четыре колонки, которые недавно были открыты. Три из них подрядчик уже оперативно отремонтировали. Четвертую отремонтирует в ближайшее время.

Об этом сообщил народный депутат Дмитрий Кисилевский.

Не выдерживает сталь. Похоже, ручные колонки просто не рассчитаны на практически круглосуточную нагрузку. Металлические ручки, с помощью которых люди качают воду, ломаются. Именно по этой причине на время вышли из строя колонки на ул. Генерала Захарченко, 14, ул. Михновского, 11, проспекте Слобожанском, 125. Сейчас их работа возобновлена, они уже работают на полную мощность. Еще по одному адресу, ул. Калиновая, 104, ремонтные работы запланированы на сегодня, – написал нардеп.

По нескольким адресам работы по обустройству колонок сейчас находятся на завершающей стадии. В частности, это колонки на улицах Янтарной, 79 к.1, Березинской, 28, Калиновой, 82а. Немного позже закончат работы на улицах Байкальской, 11, Тверской, 9 и Петра Калнышевского, 27а.

Новости Днепра про Не выдержали нагрузку: в Днепре на левом берегу вышли из строя колонки с водой

Адреса готовых скважин:

  • ул. Усенко, 15;
  • ул. Генерала Захарченко, 14;
  • проспект Мира, 73;
  • ул. Михновского, 11;
  • ул. Калиновая, 104;
  • проспект Слобожанский, 125.

Адреса скважин, которые сейчас в работе:

  • ул. Янтарная, 79 к.1;
  • ул. Березинская, 28;
  • ул. Калиновая, 82а;
  • ул. Байкальская, 11;
  • ул. Тверская, 9.

В дальнейшем мы будем контролировать состояние всех открывшихся колонок. В случае выявленных проблем звоните в мою депутатскую приемную 067 249 5703, – отметил Дмитрий Кисилевский.

Новости Днепра про Не выдержали нагрузку: в Днепре на левом берегу вышли из строя колонки с водой

Новости Днепра про Не выдержали нагрузку: в Днепре на левом берегу вышли из строя колонки с водой

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Новости Днепра про Не выдержали нагрузку: в Днепре на левом берегу вышли из строя колонки с водойУкраїнська Новости Днепра про Не выдержали нагрузку: в Днепре на левом берегу вышли из строя колонки с водойРусский

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