Не виделся с женой год: в Днепре спасли тяжело раненого военного

Трогательную историю одной из семей рассказал гендиректор больницы Мечникова Сергей Рыженко.
Сергей – военный, он получил ранения во время службы на Донбассе. Мужчину доставили в днепровскую больницу, где реаниматологи и хирурги вернули его к жизни.
Жена Сергея – Ольга – вместе с тремя сыновьями пережила оккупацию в Херсоне. Узнав, что ее муж получил ранение, сильно переживала. Они с мужем не виделись почти год.
В первой реанимации Мечникова реаниматологи и хирурги Сергею дали еще одну жизнь. Ольга не виделась с мужем почти год. Она в Херсоне с тремя маленькими сыновьями. Маленький глоток надежды на жизнь и на встречу появился, когда Сергей самостоятельно задышал. Каждую минуту молитвы с Богом в душе и в сердце принесли долгожданный результат. Их встреча, жизнь и любовь продолжаются. Готовятся вместе к переезду на реабилитацию, – рассказал Сергей Рыженко.
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