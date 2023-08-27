Не возвращается домой уже третий день: в Днепре и области разыскивают 14-летнюю девочку

Правоохранители обратились за помощью в поисках несовершеннолетней девушки, которая уже третий день не появляется дома и не выходит на связь.
Приметы девушки: рост около 155 см, худощавого телосложения, светлые волосы по плечи, каро-зеленые глаза.
Была одета: платье «Алиса в стране чудес», черно-белые кеды. При себе имела рюкзак сиреневого цвета, гитару в черном чехле.
Всем, кто владеет какой-либо информацией о местонахождении Алисы, 2009 года рождения, просьба сообщить в полицию по телефонам: 102 или (096) 884 83 94.
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